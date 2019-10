Ternana – Catania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Ternana – Catania del 6 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C, calcio d’inizio alle ore 15

TERNI – Domenica 6 ottobre alle ore 15 si giocherà Ternana – Catania, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020. Da una parte c’è la formazione umbra che è reduce da una splendida vittoria in trasferta contro la Virtus Francavilla e sono al comando della classifica con 16 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i siciliani che vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Reggina ed in classifica occupano la settima posizione con 12 punti. La gara del Libero Liberati sarà diretta dal signor Gariglio della sezione di Pinerolo.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 6 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TERNANA – Gallo non potrà contare sugli indisponibili Proietti e Sini ma comunque dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Iannarilli in porta, pacchetto difensivo composto da Parodi e Mammarella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Suagher e Bergamelli. A centrocampo Palumbo in cabina di regia con Paghera e Salzano mezze ali mentre davanti Furlan a supporto del tandem d’attacco Partipilo e Ferrante.

QUI CATANIA – Camplone ha out Saporetti, Sarno e Catania ma recupera Silvestri che non è ancora al meglio e probabilmente subentrerà Esposito. Rizzo e Dall’Oglio si giocano una maglia da titolare. In avanti il vero dubbio è Curiale, se gioca lui uno tra Mazzarani e Di Piazza gli farà spazio. Modulo 4-3-3 con Furlan in porta, pacchetto arretrato con Calapai e Pinto esterni mentre nel mezzo agiranno Mbende ed Esposito. A centrocampo Lodi in regia con Rizzo e Welbeck mezze ali. In attacco il tridente sarà composto da Mazzarani e Di Molfetta esterni con Di Piazza punta centrale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ternana – Catania, valevole l’ottava giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Vicenza – Cesena

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Salzano; Furlan; Partipilo, Ferrante. Allenatore: Gallo

CATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Mbende, Esposito, Pinto; Rizzo, Lodi, Welbeck; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta. Allenatore: Camplone

STADIO: Libero Liberati