Atalanta – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Lecce del 6 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Domenica 6 ottobre, alle ore 15 si giocherà Atalanta – Lecce, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Incontro che si preannuncia interessante vista la mentalità offensiva dei due allenatori. Da una parte ci sono i padroni di casa che, nella scorsa giornata, ha strapazzato in trasferta il Sassuolo, mentre dall’altra parte ci sono i salentini che sono reduci dalla sconfitta di misura in casa contro la Roma. L’Atalanta è piazzata al terzo posto in classifica con 13 punti e il Lecce è piazzato al quartultimo posto in classifica con 6 punti. A dirigere il match del nuovo stadio il Gewiss Stadium sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 6 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa, dopo la grande delusione in Champions, dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Djimsiti e Masiello. A centrocampo, in cabina di regia dovrebbe ricomporsi la coppia De Roon – Freuler mentra sugli esterni spingeranno Hateboer e Gosen mentre davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

QUI LECCE – I salentini dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle fasce laterali mentre nel mezzo Rossettini e Lucioni. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Tabanelli e Imbula mezze ali con davanti Mancosu ad appoggiare Falco e Babacar. Lapadula e Farias non sono ancora al meglio.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Atalanta – Lecce, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky.

Le probabili formazioni di Atalanta – Lecce

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Imbula; Mancosi; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

STADIO: Gewiss Stadium