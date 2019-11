Atalanta-Manchester City 1-1, il tabellino: Pasalic risponde a Sterling

Il tabellino di Atalanta-Manchester City 1-1 il risultato finale: la squadra di Guardiola passa con Sterling ma Pasalic pareggia.

MILANO – Nel match valevole per la quarta giornata del Gruppo C una grande Atalanta ferma il Manchester City pareggiando 1-1 a San Siro. Primo tempo di marca inglese grazie al vantaggio di Sterling mentre la ripresa è di chiaro stampo nerazzurro grazie al pareggio di Pasalic. Nel finale i Citizens restano senza portiere (infortunio per Ederson e rosso per Bravo) ma la squadra di Guardiola non rischia nulla. Con questo pareggio il City prenota gli ottavi mentre la squadra di Gasperini, grazie al pareggio tra Dinamo Zagabria e Shakthar resta in corsa per una clamorosa qualificazione.

Atalanta-Manchester City 1-1: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, Freuler (84′ Malinovskyi), De Roon, Castagne (92′ Muriel), Pasalic, Gomez, Ilicic. A disposizione: Sportiello, Masiello, Kjaer, Arana, Malinovskyi, Muriel, Barrow. Allenatore: Gasperini

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson (46′ Bravo); Mendy, Fernandinho, Otamendi, Cancelo, Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Mahrez (88′ Walker), Gabriel Jesus (73′ Aguero), Sterling. A disposizione: Bravo, Angelino, Walker, Stones, Garcia, Doyle, Aguero. Allenatore: Guardiola

RETI: 7′ Sterling (M), 49′ Pasalic (A)

AMMONIZIONI: Djimsiti, Toloi, Ilicic, Castagne (A), Fernandinho, Mendy, Bernardo Silva (M)

ESPULSIONI: Bravo (M)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro