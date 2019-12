Atalanta – Milan, le formazioni ufficiali del match

BERGAMO – Tutto è pronto a Bergamo per l’inizio di Atalanta – Milan, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gasperini proviene dalla sconfitta rimediata sul campo del Bologna e in classifica é sesta con 28 punti. Sette lunghezze in meno per quella di Pioli, che dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo è decimo. Calcio di inizio previsto per le ore 12.30. Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 11.30.

ATALANTA – in attesa di comunicazione

MILAN . in attesa di comunicazione

