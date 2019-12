Fantacalcio, pagelle 17° giornata di Serie B 2019-2020

La diciassettesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

SPEZIA – La diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con il rinvio a gennaio di Spezia – Cremonese a causa dell’allerta rossa che ha interessato la Liguria nella giornata di venerdì.

Al Tombolato il Cittadella pareggia 1-1 i contro il Chievo: i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un autogol di Cotali, Vignato riporta il risultato in parità. Il Perugia vince 2-0 contro l’Entella, grazie a Capone e Iemmello. Il Crotone batte 2-1 il Livorno in rimonta; alla rete iniziale di Marras rispondono Cuomo e Crociata. Finisce 1-1 tra Empoli e Salernitana: a Lombardi replica La Gumina.

Venerdì 20 dicembre



Spezia – Cremonese (pagelle – tabellino) [rinviata]

Sabato 21 dicembre

15.00

Cittadella – Chievo (pagelle – tabellino)

Crotone – Livorno (pagelle – tabellino)

Empoli – Salernitana (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Venezia (pagelle – tabellino)

Perugia – Entella (pagelle – tabellino)

18.00

Benevento – Frosinone (pagelle – tabellino)

Domenica 22 dicembre

15.00

Pescara – Trapani (pagelle – tabellino)

Pisa – Cosenza (pagelle – tabellino)

21.00

Pordenone – Ascoli