Empoli – Salernitana in diretta: risultato e tabellino in tempo reale

Partita Empoli – Salernitana del 21 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

EMPOLI – Sabato 21 dicembre, alle 15, allo Stadio Castellani si gioca Empoli – Salernitana, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Virtus Entella e in classifica sono tredicesimi con 21 punti, a ridosso della zona playout. Una lunghezza in più per i campani, undicesimi, che nel turno precedente sono tornati a vincere dopo un mese contro il Crotone. I precedenti sono nettamente in favore dei toscani, che hanno vinto 11 volte,; un solo pareggio e tre vittorie in favore della Salernitana.

Le probabili formazioni di Empoli – Salernitana

Muzzi dovrà fare a meno degli infortunati Antonelli, Gazzola e Romagnoli, oltre allo squalificato Balkovec. L’Empoli potrebbe, pertanto, scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali e difesa composta da Maietta e Njkolau e da Veseli e Bandinelli ai lati. A centrocampo Frattesi, Ricci e Laribi; sulla trequarti Dezi, di supporto alla coppia d’attacco formata da Mancuso e La Gumina. Ventura non potrà schieraro lo squalificato Jarozinski. Per la squadra campana probabile modulo 3-5-2 con Micai in porta e retroguardia composta da Pinto, Migliorini e Karo. In mezzo al campo Akpa Akpro, Kyjne, Lombardi, sulle corsie Dzczcik e Cicerelli sulle corsie. Davanti Djuric e Gondo.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli, Veseli, Maietta, Njkolau, Bandinelli, Frattesi, Ricci, Laribi, Dezi, Mancuso, La Gumina. All. Roberto Muzzi

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Pinto, Migliorini, Karo, Dzczcik, Akpa Akpro, Kyjne, Lombardi, Cicerelli, Djuric, Gondo. All. Giampiero Ventura

Dove seguire Empoli – Salernitana

Il match Empoli – Salernitana, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.