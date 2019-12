Diretta Crotone – Livorno: risultato e tabellino in tempo reale

La partita Crotone – Livorno del 21 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

CROTONE – Sabato 21 dicembre, allo Stadio Ezio Scida di Crotone si giocherà Crotone – Livorno, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna sul campo della Salernitana e in classifica occupano la decima posizione con 22 punti a pari merito con la Salernitana. Undici lunghezza in meno per gli ospiti ultimi in classifica, reduci da una sconfitta interna contro la capolista Benevento. Entrambe le squadre vogliono vincere, il calabresi per riprendere la corsa verso la zona playoff e i toscani per cercare di togliersi dall’ultima posizione in classifica e lottare fino alla fine del campionato per l’obiettivo salvezza.

Le probabili formazioni di Crotone – Livorno

Il Crotone dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Corda in porta e difesa composta da Cuomo, Marrone e Gigliotti. A centrocampo agiranno Barberis in regia con Benali e Crociata mezze ali mentre sugli esterni agiranno Molina e Mazzotta. Il tandem d’attacco sarà composto da Simy e Messias. Per il Livorno modulo speculare con Plizzari tra i pali e difesa formata da Bogdan, Gonnelli e Gasbarro. A centrocampo Luci in regia con Agazzi e Del Prato mezze ali mentre sugli esterni ci saranno Morganella e Marsura. La coppia d’attacco sarà formata da Murilo e Mazzeo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Gigliotti; Molina, Crociata, Barberis, Benali, Mazzotta; Simy, Messias.

LIVORNO (3-5-2): Plizzari; Bogdan, Gonnelli, Gasbarro; Morganella, Del Prato, Luci, Agazzi, Marsura; Murilo, Mazzeo.

Dove seguire Crotone – Livorno

Il match Crotone – Livorno, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.