Serie A, Udinese-Cagliari: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari: incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Udinese e Cagliari nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per l’Udinese con il tandem offensivo composto da Okaka e Lasagna mentre il Cagliari risponde col 4-3-1-2 con Nainggolan alle spalle della coppia d’attacco formata da Simeone e Joao Pedro.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Sema, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Maran