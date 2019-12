Si gioca Liverpool – Flamengo nel pomeriggio del 21 dicembre 2019. In campo Premier League, Liga, Bundesliga, in Italia la Serie A, B e campionato Primavera

Sabato 21 dicembre ricco programma con i campionati italiani di Serie A e B in primo piano. Tra le sfide più avvincenti quella tra Inter e Genoa con i nerazzurri che non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo il successo dell’ anticipo della Juventus. Diversi anche gli incontri di cartello nei vari campionati europei dalla Premier League, alla Liga, Bundesliga. Tutte le gare che si potranno seguire in diretta come quella da non perdere tra Liverpool e Flamengo finale del mondiale per Club. Di seguito il riepilogo delle partite che seguiremo da vicino con webcronaca e tabellino, i consigli quotidiani sulle scommesse, la programmazione televisiva sportiva e i risultati in tempo reale dei principali incontri odierni.

Prima però andiamo a vedere gli incontri che si sono già disputati partendo dall’Australia con l’A-League. Pareggio per 2 a 2 tra Wellington Phoenix e Sydney mentre Perth Glory supera 6-2 Newcastle Jets e Melbourne Victory passa 2 a 1 con il Melbourne City. In Giappone si è invece giocata la Coppa dell’Imperatore con i successi per 3 a 1 del Kobe sullo Shimizu e 3-2 del Kashima sul V-Varen Nagasaki. In Nuova Zelanda infine due pareggi da segnalare per la Football Championship il primo senza reti tra Southern United Auckland City mentre il secondo 1-1 tra Waitakere & Team Wellington.

FIFA > Coppa del mondo di club 2019 > Partita per 3. posizione



15:30 CF Monterrey - Al Hilal



FIFA > Coppa del mondo di club 2019 > Finale



18:30 Liverpool FC - Flamengo RJ



Algeria > Ligue 1 2019/2020



15:00 CR Bélouizdad - MC Oran



16:00



US Biskra - NA Hussein Dey

ES Sétif - JS Saoura

Paradou AC - AS Aïn M'lila

JS Kabylie - NC Magra



17:00 ASO Chlef - CA Bordj Bou Arreridj



17:45 CS Constantine - MC Alger



18:45 USM Bel Abbes - USM Alger



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:20 Al Ra’ed - Al Ettifaq



Australia > A-League 2019/2020



04:45 Wellington Phoenix - Sydney FC 2-2



07:00 Melbourne City FC - Melbourne Victory 1-2



09:30 Perth Glory - Newcastle United Jets 6-2



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00 Always Ready - Club Aurora



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 Paphos FC - Apollon Limassol



18:00 AEL Limassol - APOEL Nikosia



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 El Gouna - Tala'ea El-Gaish SC



16:00 Wadi Degla FC - ENPPI



18:30 Al-Masry Club - Pyramids FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45



AS Monaco - Lille OSC

Dijon FCO - FC Metz

FC Nantes - Angers SCO

Montpellier HSC - Stade Brest

OGC Nice - Toulouse FC

Olympique Marseille - Nîmes Olympique

Paris Saint-Germain - Amiens SC

RC Strasbourg - AS Saint-Étienne

Stade Reims - Olympique Lyon

Stade Rennes - Girondins Bordeaux



Francia > Ligue 2 2019/2020



15:00



Paris FC - Le Mans FC

RC Lens - Chamois Niortais



16:00 ESTAC Troyes - AC Ajaccio



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020







RC Lens (CFA) - US Lusitanos rinv.

JA Drancy - AF Bobigny rinv.



14:00 IC Croix - SC Bastia



14:30 FC Mulhouse - CS Sedan



18:00



Lille OSC (CFA) - FCSR Haguenau

Olympique Saint-Quentin - Sainte-Geneviève-des-Bois



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



US Granvillaise - Vannes OC rinv.



15:00 Angers SCO II - FC Gobelins



18:00



C' Chartres Football - AS Poissy

US Fleury-Mérogis - Entente SSG

EA Guingamp (CFA) - Stade Briochin

FC Rouen - USM Oissel

US Saint-Malo - FC Lorient (CFA)

AS Vitré - FC Mantois



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020







Stade Bordelais - SO Romorantin rinv.

FC Chamalières - US Colomiers rinv.



16:00 Montpellier HSC (CFA) - AS Saint-Étienne (CFA)



17:00 Andrézieux - Bourges Foot



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00 Olympique Lyon (CFA) - FC Annecy



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - Moulins Yzeure Foot

RC Grasse - US Endoume

Louhans-Cuiseaux - Nîmes Olympique (CFA)

Olympique Marseille (CFA) - Hyères FC

FC Martigues - Jura Sud

AS Saint-Priest - AS Monaco (CFA)



Galles > Premier League 2019/2020



15:30



Airbus UK - Cefn Druids

Carmarthen Town - Caernarfon Town

Penybont FC - Newtown AFC



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Bayern Monaco - Wolfsburg

RB Leipzig - Augsburg

Mainz 05 - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - Friburgo

Colonia - Werder Bremen



18:30 Hertha Berlino - Bor. Mönchengladbach



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



FC St. Pauli - Arminia Bielefeld

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth

Hannover 96 - Stoccarda

SV Darmstadt 98 - Amburgo



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



Preußen Münster - TSV 1860 München

SpVgg Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern

SG Sonnenhof Großaspach - MSV Duisburg

FSV Zwickau - SV Meppen

Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg

Waldhof Mannheim - Chemnitzer FC



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



14:00 VfB Lübeck - Altona 93



Grecia > Super League 2019/2020



18:30 Asteras Tripolis - Skoda Xanthi



19:00 Lamia - AEK Athen



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 Platanias Chanion - Apollon Larisa



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



Kalteng Putra FC - Persija Jakarta 1-3

Persela Lamongan - Semen Padang 2-0

Badak Lampung FC - Persebaya Surabaya 1-2



12:30 PSIS Semarang - Bhayangkara FC 2-1 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



West Ham United - Liverpool FC rinv.



13:30 Everton FC - Arsenal FC



16:00



AFC Bournemouth - Burnley FC

Aston Villa - Southampton FC

Brighton & Hove Albion - Sheffield United

Newcastle United - Crystal Palace

Norwich City - Wolverhampton Wanderers



18:30 Manchester City - Leicester City



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Cardiff City - Preston North End



16:00



Fulham FC - Leeds United

Huddersfield Town - Nottingham Forest

Hull City - Birmingham City

Luton Town - Swansea City

Millwall FC - Barnsley FC

Queens Park Rangers - Charlton Athletic

Reading FC - Derby County

West Bromwich Albion - Brentford FC



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



AFC Fylde - Yeovil Town

Aldershot Town - Stockport County

Boreham Wood - Harrogate Town

Bromley FC - Eastleigh FC

Chorley FC - Dover Athletic

Ebbsfleet United - Woking FC rinv.

Halifax Town - Notts County

Hartlepool United - Dagenham & Redbridge

Maidenhead United - Barnet FC

Sutton United - Wrexham AFC

Torquay United - Chesterfield FC



18:20 Solihull Moors - Barrow AFC rinv.



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:30 Leicester City - Tottenham Hotspur



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Carrick Rangers - Glentoran Belfast

Cliftonville FC - Coleraine FC

Dungannon Swifts - Institute FC Drumahoe

Linfield FC - Crusaders FC

Warrenpoint Town - Larne FC



Israele > State Cup 2019/2020 > 8. Giornata



14:00 Maccabi Haifa - Sektzia Nes Tziona



16:30 FC Ashdod - Hapoel Be'er Sheva



18:50 Hapoel Umm al-Fahm FC - Maccabi Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Udinese - Cagliari



18:00 Inter - Genoa



20:45 Torino - SPAL



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Cittadella - Chievo Verona

Crotone - Livorno

Empoli - Salernitana

SS Juve Stabia - Unione Venezia

Perugia - Virtus Entella



18:00 Benevento - Frosinone



Italia > Serie C Girone A 2019/2020







Gozzano - Alessandria rinv.

Pergolettese - Como rinv.

Pianese - Pro Vercelli rinv.



Italia > Serie C Girone B 2019/2020







Cesena - Carpi rinv.

Sambenedettese - Fano rinv.



Italia > Serie C Girone C 2019/2020







Paganese - Viterbese rinv.

AZ Picerno - Cavese rinv.



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Legnano - Castellanzese

Virtus Bergamo - US Levico Terme

Virtus Bolzano - Inveruno



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30 Union Feltre - Clodiense



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30 Sammaurese Calcio - ASD Sasso Marconi 1924



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30 AC Sangiustese - Jesina Calcio



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30 Portici 1906 - Sassari Latte Dolce



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Lazio - Fiorentina



12:00 Pescara - Torino



13:00 Atalanta - Inter



14:30



Cagliari - Roma

Empoli - Genoa



17:00 Juventus - Bologna



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



19:45 NAC Breda - FC Dordrecht



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



18:00 Leixões SC - CD Cova Piedade



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo A



16:00 CS Marítimo - FC Penafiel



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo B



21:00



Vitória Setúbal - SL Benfica

Vitória Guimarães - Sporting Covilhã



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo C



18:00



Portimonense SC - Sporting CP

Rio Ave FC - Gil Vicente



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Os Belenenses - Vitória Setúbal

Leixões SC - CD Aves



16:00 FC Famalicão - CS Marítimo



Romania > Liga 1 2019/2020



13:30 FC Hermannstadt - FC Politehnica Iași



19:00 FC Voluntari - CFR Cluj



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Alloa Athletic - Greenock Morton FC

Dundee United - Ayr United

Inverness CT - Dunfermline Athletic

Partick Thistle - Dundee FC

Queen Of The South - Arbroath FC



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Clyde FC - Airdrieonians

Montrose FC - Falkirk FC

Peterhead FC - East Fife FC

Raith Rovers - Dumbarton FC

Stranraer FC - Forfar Athletic



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 RCD Mallorca - Sevilla FC



16:00 FC Barcelona - CD Alavés



18:30 Villarreal CF - Getafe CF



21:00 Real Valladolid - Valencia CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00



Albacete - Elche CF

Málaga CF - CD Lugo



18:00



UD Las Palmas - Rayo Vallecano

Sporting Gijón - Extremadura UD



20:00 Racing Santander - Real Oviedo



21:00 Cádiz CF - CD Numancia



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



15:45 Celta Vigo B - Real Madrid Castilla



20:15 UP Langreo - Sporting Gijón B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



15:30 CD Alavés B - Real Unión



16:30 CD Izarra - Unionistas CF



17:00 Salamanca CF UDS - CD Tudelano



18:00 Real Sociedad B - Athletic Bilbao B



20:00 CD Calahorra - Arenas de Getxo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



18:00 SD Ejea - Levante UD B



19:00 CE Sabadell - Lleida Esportiu



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



17:00 CP Villarrobledo - Don Benito



18:00



FC Cartagena - Yeclano Deportivo

San Fernando CD - RB Linense



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



12:00



Atlético Madrid - CD Tacón

FC Barcelona - UDG Tenerife Sur



13:00 Deportivo de La Coruña - Real Sociedad



16:00



Madrid CFF - Valencia CF

Sporting de Huelva - Athletic Bilbao



18:00 Sevilla FC - Rayo Vallecano



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Orlando Pirates - Black Leopards

Highlands Park - Golden Arrows

Baroka FC - Stellenbosch FC



17:00 Mamelodi Sundowns - Polokwane City FC



19:15 Chippa United - SuperSport United



Turchia > SüperLig 2019/2020



13:00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor



15:30 Kasımpaşa SK - Gaziantep FK



18:00 Göztepe - Galatasaray