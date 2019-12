Diretta Juve Stabia – Venezia: risultato e tabellino in tempo reale

La partita Juve Stabia – Venezia del 21 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELLAMMARE DI STABIA – Domani pomeriggio, sabato 21 dicembre, alle ore 15, andrà in scena Juve Stabia – Venezia, incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla bellissima vittoria a Verona contro il Chievo (2-3) ma la classifica ancora non gli sorride, infatti sono in diciassettesima posizione con 17 punti. Neanche il Venezia se la passa bene parlando di classifica, è sedicesima con 19 punti, dunque lo scontro è molto importante per prendere “aria” dalla zona retrocessione e magari per lanciarsi verso posizioni importanti dato che molte squadre sono distanziate da pochissimi punti. Gli ospiti vengono da 3 pareggi nelle ultime 4 partite, rispettivamente contro Spezia, Pescara e Empoli, mentre la sconfitta è arrivata contro la capolista Benevento.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SS JUVE STABIA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Caserta.



UNIONE VENEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Alessio Dionisi.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Venezia

La squadra di coach Caserta dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Elia, Forte e Canotto a formare il tridente d’attacco, a centrocampo Calò, Mallamo e Carlini mentre la linea difensiva potrebbe essere composta da Vitiello, Mezavilla, Fazio e Ricci. Per quanto riguarda coach Dionisi il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Montalto e Bocalon punte, supportati da Di Mariano in posizione di trequartista. Al centro del campo potrebbero giocare Zuculini, Fiordilino e Suciu mentre in difesa Fiordaliso, Modolo, Cremonesi e Felicioli con Lezzerini a protezione dei pali.

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Mezavilla, Fazio, Ricci; Calò, Mallamo, Carlini; Elia, Forte, Canotto. Allenatore: Caserta.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Suciu; Di Mariano; Montalto, Bocalon. Allenatore: Dionisi.

Dove seguire Juve Stabia – Venezia

Il match Juve Stabia – Venezia, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.