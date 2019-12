Udinese-Cagliari 2-1, il tabellino: tornano al successo i friulani

Il tabellino di Udinese-Cagliari 2-1 il risultato finale: reti di De Paulo e Fofana per il successo della formazione friulana, secondo k.o. consecutivo per i sardi.

UDINE – Nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A l’Udinese torna a vincere battendo 2-1 il Cagliari. Reti di De Paul e Fofana per il successo della squadra bianconeri mentre agli ospiti non basta il momentaneo pareggio di Joao Pedro. Con questo successo la squadra di Gotti sale in quattordicesima posizione a quota 18 punti mentre la squadra di Maran, alla seconda sconfitta consecutiva, resta momentaneamente in quinta posizione in attesa di Atalanta-Milan.

Udinese-Cagliari 2-1: il tabellino del match

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Sema (66′ Ter Avest), Fofana, Mandragora, De Paul (70′ Jajalo), Stryger Larsen; Okaka, Lasagna (79′ Pussetto). A disposizione: Perisan, Nicolas, Becao, Sierralta, Opoku, Walace, Jajalo, Barak, Teodorczyk, Pussetto, Nestorovski. Allenatore: Gotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lykogiannis (46′ Pellegrini); Rog (81′ Ragatzu), Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone (60′ Cerri), Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Ciocci, Walukiewicz, Pinna, Pellegrini, Mattiello, Oliva, Dejola, Ragatzu, Cerri. Allenatore: Maran

RETI: 39′ De Paul (U), 84′ Joao Pedro (C), 85′ Fofana (U)

AMMONIZIONI: Pisacane, Rog, Klavan (C), De Maio (U)

ESPULSIONI: Pisacane (C)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena