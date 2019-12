Diretta Perugia – Entella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Perugia – Virtus Entella del 21 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

PERUGIA – Sabato 21 dicembre, alle 15, allo Stadio Curi si gioca Perugia – Virtus Entella, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Cremonese e in classifica sono noni con 23 punti. Due lunghezze in più per i liguri, quarti, che nel turno precedente hanno vinto in casa contro l’Empoli. Sono cinque in totale i precedenti tra le due formazioni giocati al Curi: tre vittorie per il Perugia e due pareggi.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PERUGIA:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Oddo.



VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Boscaglia.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Perugia – Entella

Il Perugia potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Vicario tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Gyomber-Sgarbi e da Rosi e Di Chiara ai lati. A centrocampo Balic, Carraro e Nicolussi; sulla trequarti Caviglia e Capone, di supporto all’unica punta Iemmello. Probabile modulo 4-3-1-2 per l’Entella con Contini in porta e retroguardia composta da Pellizzer e Chiosa al centro e da Coppolaro e Crialese ai lati. In mezzo al campo Settembrini, Paolucci e Toscano. Sull trequarti Schenetti di supporto alla coppia d’attacco formata da De Luca e Morra.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia; Capone, Iemmello. All.: M. Oddo.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Settembrini, Paolucci, Toscano; Schenetti; De Luca M., Morra. All.: R. Boscaglia

Dove seguire Perugia – Entella

Il match Perugia – Entella, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.