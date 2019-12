I migliori della partita non sono solo i due attaccanti ma anche il centrocampista Bonaiuto ispiratissimo e sfortunato a non trovare il gol; 7 in pagella per loro. Per gli ospiti solo due insufficienze: 5,5 per Morra e De Luca Manuel

PERUGIA: Guglielmo Vicario 6; Aleandro Rosi 6, Filippo Sgarbi 6, Norbert Gyömbér 6.5, Marco Carraro 6, Hans Nicolussi Caviglia 6.5, Marcello Falzerano 6.5, Gianluca Di Chiara 6.5, Christian Capone 7 (dal 34′ st Diego Falcinelli s.v.), Pietro Iemmello 7 (dal 45′ st Amara Konate s.v.), Cristian Buonaiuto 7 (dal 28′ st Pasquale Mazzocchi 6). A disposizione: Andrea Fulignati, Marco Albertoni, Mardochée Nzita, Matej Rodin, Nicola Falasco, Andrija Balić, Federico Melchiorri. Allenatore: Massimo Oddo.

VIRTUS ENTELLA: Nikita Contini 6.5; Marco Chiosa 6, Carlo Crialese 6 (dal 42′ st Matteo Mancosu s.v.), Michele Pellizzer 6, Mauro Coppolaro 6, Andrea Settembrini 6, Andrea Paolucci 6, Mirko Eramo 6 (dal 37′ st Michele Currarino s.v.), Andrea Schenetti 6.5, Claudio Morra 5.5 (dal 27′ st Giuseppe De Luca 6), Manuel De Luca 5.5. A disposizione: Andrea Paroni, Daniele Borra, Ivan De Santis, Leonardo Sernicola, Fabrizio Poli, Francesco Ardizzone, Krisztián Adorján, Marco Toscano, Salvatore Caturano. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Reti: al 16′ st Christian Capone, al 45′ st Pietro Iemmello.

Assist: Falzerano



Ammonizioni: al 45′ st Aleandro Rosi (PER), al 35′ pt Filippo Sgarbi (PER), al 44′ st Pietro Iemmello (PER), al 39′ st Diego Falcinelli (PER), al 39′ pt Michele Pellizzer (VIR), al 17′ pt Mirko Eramo (VIR).

Espulsioni: al 45′ st Giuseppe De Luca (VIR).

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo; 4′ minuti nel secondo tempo.