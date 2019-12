I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 21 dicembre 2019 sono dedicati agli anticipi della 17° giornata di Serie A e B

Sabato 21 dicembre si giocano tre anticipi della diciasettesima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020 e la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Udinese – Cagliari 1 (ore 15)

Anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Juventus e in classifica è sedicesima con 15 punti; quattordici lunghezze in più per il Cagliari, quinto, che nel turno precedente ha perso in casa contro la Lazio.

Inter-Genoa over 2,5 (ore 18)

Anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter proviene dal pareggio di Firenze e in classifica è secondo con 39 punti, a -3 punti. Ventotto lunghezze in meno per il Genoa, penultimo e reduce dalla sconfitta a Marassi contro la Sampdoria.

Torino – Spal 1 (ore 20,45)

Anticipo serale della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Il Torino proviene dal pareggio di Verona e in classifica è nono con 21 punti. Tredici lunghezze in meno per la Spal, ultima e reduce dalla sconfitta all’Olimpico contro la Roma.

Cittadella – Chievo 1 (ore 15)

Match valido per la dicassettesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Ascoli e in classifica sono quinti con 25 punti. Una lunghezza in meno per i clivensi, settimi e reduci dalla scofitta interna conto la Juve Stabia.

Empoli – Salernitana 1 (ore 15)

Incontro valevole per la diciasettesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Virtus Entella e in classifica sono tredicesimi con 21 punti, a ridosso della zona playout. Una lunghezza in più per i campani, undicesimi, che nel turno precedente sono tornati a vincere dopo un mese contro il Crotone.

Perugia – Entella 1 (ore 18)

Match valido per la diciassettesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Cremonese e in classifica sono noni con 23 punti. Due lunghezze in più per i liguri, quarti, che nel turno precedente hanno vinto in casa contro l’Empoli.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 dicembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 585 euro