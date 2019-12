Serie A, Fiorentina – Roma: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Roma: match valido per la diciassettesima giornata del campionato di serie A, calcio d’inizio alle ore 20,45

FIRENZE – Tutto pronto al’Artemio Franchi per l’incontro tra Fiorentina – Roma, partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con Boateng e Vlahovic in attacco, per gli ospiti modulo 4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Zaniolo, Pellegrini e Perotti. A dirigere il match del Franchi sarà il signor Orsato della sezione di Schio.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Roma

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore: Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Artemio Franchi