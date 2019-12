Liverpool – Flamengo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Flamengo del 21 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale della finale del Mondiale per Club 2019, calcio d’inizio alle ore 18.30 italiane

DOHA – Sabato 21 dicembre alle ore 18.30 italiane si giocherà Liverpool – Flamengo, incontro valido per la finale del Mondiale per Club 2019. Da una parte ci sono gli inglesi che hanno staccato il pass per l’ultimo atto vincendo all’ultimo respiro contro il Monterrey, decisiva la rete di Firmino. Dall’altra parte ci sono i brasiliani che, in semifinale, hanno battuto in rimonta l’Al Hilal-Saudi. Incontro che si preannuncia spettacolare ed interessante vista la vena offensiva delle due squadre.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LIVERPOOL-FLAMENGO IN DIRETTA Sabato 21 dicembre alle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Van Djik e Gomez. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Keita e Wjinaldum mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Manè, Firmino e Salah.

QUI FLAMENGO – I brasiliani dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Diego Alves tra i pali, reparto arretrato formato da Rafinha e Filipe Luis sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rodrigo Caio e Mari. A centrocampo Willian Arao e Gerson in cabina di regia mentre davanti terzetto formato da Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique alle spalle di Gabigol.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liverpool – Flamengo, valevole per la finale del Mondiale per Club 2019, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale 20 di Mediaset.

Le probabili formazioni di Liverpool – Flamengo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Djik, Gomez, Robertson, Keita, Henderson, Wjinaldum, Manè, Firmino, Salah. Allenatore: Klopp

FLAMENGO (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis, Willian Arao, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Allenatore: Jorge Jesus

STADIO: Khalifa International Stadium