La partita Pisa – Cosenza del 22 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

PISA – Domenica 22 dicembre ore 15 si giocherà Pisa – Cosenza, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla vittoria a Trapani per 1-3 e in classifica occupano l’ottava posizione con 23 punti a pari merito con il Perugia. Il Cosenza è in piena crisi, diciottesimo in classifica con 14 punti in classifica e solamente 3 punti ottenuti nelle ultime 5 partite (3 pareggi contro Perugia, Spezia e Trapani). Entrambe le squadre cercano i 3 punti, il Pisa per lanciarsi nelle zone del “paradiso” della Serie B, mentre il Cosenza necessita di staccarsi dalla zona retrocessione in cui è dentro insieme a Trapani e Livorno.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Pisa – Cosenza

La squadra di D’Angelo dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Marconi e Masucci come punte, a centrocampo Belli, Marin, Gucher, De Vitis e Verna mentre in difesa potrebbero giocare Aya, Benedetti e Varnier con Gori a difendere tra i pali. La squadra di Braglia scenderà in campo quasi sicuramente con il 4-3-3 con Perina in porta, Corsi, Idda, Monaco e Legittimo in linea difensiva: a centrocampo dovrebbero giocare Bruccini, Kanoutè e Sciaudone mentre il tridente d’attacco sarà formato da Baez, Riviere e Pierini.

Pisa (3-5-2): Gori; Aya, Benedetti, Varnier; Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna; Marconi, Masucci. Allenatore: D’Angelo.

Cosenza (4-3-3): Perina; Corsi, Idda, Monaco, Legittimo; Bruccini, Kanoutè, Sciaudone; Baez, Riviere, Pierini. Allenatore: Braglia.

Dove seguire Pisa – Cosenza

Il match Pisa – Cosenza, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.