Diretta Watford – Manchester United: risultato e tabellino in tempo reale

La partita Watford – Manchester United del 22 dicembre 2019 in diretta: presentazione, probabili formazioni e tabellino del match valevole per la diciottesima giornata della Premier League, dove vedere la partita

Domenica 22 dicembre alle ore 15:00 la Premier League, nel suo diciottesimo turno, ci presenta un’interessante partita, la sfida tra Watford e Manchester United. Classifiche differenti quelle tra le due squadre. Gli Hornets sono alla disperata ricerca di punti. A momento sono ultimi in classifica con soli nove punti. Venir fuori da una situazione di questo tipo, non è impresa semplice. Sarà però doveroso provare a far punti, per tentare di alimentare la speranza. Situazione assolutamente inversa per il Manchester United, i giovani Red Devils sono alla ricerca dei tre punti per continuare a rincorrere il quarto posto. Al momento infatti si trovano al sesto posto con 25 punti, a soli quattro punti dal quarto posto, utile per entrare in zona Champions League.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni delle due squadre

Tra i due schieramenti, abbiamo diverse defezioni, causate da infortuni. Nigel Pearson, tornato al calcio inglese nello scorso weekend per provare il miracolo col Watford, schiererà i suoi ragazzi con un nuovo 4-3-3 ma dovrà rinunciare a diversi big: fuori Welbeck, Cleverley, Holebas, Janmaat e Prodl, in fase di recupero invece Pereyra che potrebbe esser convocato quantomeno per sedersi in panchina. Ole Solskjaer dovrà ancora rinunciare ai lungo degenti Fosu-Menash, Bailly, Rojo e Pogba, mentre il terzino Dalot sta rientrando da un lungo infortunio e non verrà dunque rischiato, rimanendo a riposo precauzionale.

Probabile formazione Watford (4-3-3): Foster; Kiko, Cathcart, Kabasele, Masina; Doucouré, Capoue, Hughes; Sarr, Deeney, Deulofeu.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial.

Gli uomini più attesi della gara, sono da una parte l’ex milanista Delofeu e Sarr, mentre per i Red Devils Rashford, Lingard e Martial, rappresentano il tridente giovane, ma molto interessante.

Watford-Manchester United dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 15:00. In streaming partita visibile sulla piattaforma Sky Go. Il pronostico, secondo le varie agenzie di scommesse, è tutto in favore del Manchester United, la vittoria del Watford invece presenta una quotazione ben più elevata.