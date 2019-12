Serie A, Parma – Brescia: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Parma e Brescia, gara valida per la 17ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

PARMA – Oggi pomeriggio dalle 15 al via il match tra Parma e Brescia, gara valida per la 17ma giornata di campionato. Seguiremo l’incontro a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Dalle 14 circa scopriremo le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici. D’Aversa vuole ripetere le prestazioni contro Samp e Napoli: “Dobbiamo fare quello che ci ha portato a vincere a Genova con la Samp, a vincere contro il Napoli. Non dobbiamo pensare che sia un impegno semplice, perché giocare senza una punta di riferimento in casa non è semplice. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le caratteristiche di chi ricoprirà quel ruolo“. Dall’altra parte Corini che dovrebbe inserire in avanti il tandem Torregrossa – Balotelli: “Dobbiamo recuperare in classifica e ogni partita è una occasione per fare tre punti. Bisogna credere di poter rendere possibile l’impossibile, e lo possiamo fare solamente rimanendo tutti uniti, tifosi compresi”.

Le formazioni ufficiali di Parma – Brescia

PARMA (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Hernani, Brugman, Barillà, Bruno Alves, Gervinho, Gagliolo, Darmian, Kulusevski, Sprocati. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Grassi, Laurini, Kucka, Adorante, Pezzella. Allenatore: D’Aversa

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek, Torregrossa, Donnarumma. A disposizione: Andreanacci, Alfonso, Martella, Magnani, Gastaldello, Mangraviti, Morosini, Viviani, Zmrhal, Matri, Balotelli, Aye. Allenatore: Corini