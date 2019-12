Pescara-Trapani 1-1, il tabellino: Ciofani risponde a Taugourdeau

Il tabellino di Pescara-Trapani 1-1 il risultato finale: la squadra di Castori passa con Taugourdeau ma i padroni di casa pareggiano con Ciofani.

PESCARA – Nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 Pescara e Trapani si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione con i siciliani che passano in vantaggio con Taugourdeau mentre i padroni di casa pareggiano con Ciofani. Non esce dalla crisi la squadra di Zauri che aggancia l’Empoli a quota 22 punti mentre la squadra di Castori resta al penultimo posto con 14 punti.

Pescara-Trapani 1-1: il tabellino del match

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Drudi, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj (89′ Bocic), Palmiero, Busellato (81′ Kastanos), Machin, Galano, Borrelli (58′ Maniero). A disposizione: Farelli, Campagnaro, Brunori, Maniero, Vitturini, Di Grazia, Crecco, Zappa, Melegoni, Kastanos, Masciangelo, Bocic. Allenatore: Zauri

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Standberg, Fornasier, Scognamillo, Grillo, Colpani (84′ Scaglia), Taugourdeau (74′ Corapi), Moscati, Luperini, Biabiany, Pettinari (80′ Evacuo). A disposizione: Dini, Stanracampiano, Pagliarulo, Aloi, Evacuo, Nzola, Jakimovski, Minelli, Cauz, Corapi, Candela, Scaglia. Allenatore: Castori

RETI: 30′ Taugourdeau (T), 42′ Ciofani (P)

AMMONIZIONI: Del Grosso, Ciofani (P), Biabiany, Fornasier (T)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Adriatico