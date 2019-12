Si gioca Juventus – Lazio oggi 22 dicembre 2019. In campo la Serie A e B per l’Italia e i principali campionati europei come la Premier League e la Liga

Domenica 22 dicembre con la sfida tra Juventus e Lazio in primo piano. É dunque la Supercoppa italiana l’evento principale di questa giornata che seguiremo in tempo reale con tutti i risultati dei principali incontri. Si gioca un pò in tutta Europa con la Serie A che presenta la sua diciassettesima giornata a partire da Atalanta – Milan delle 12:30 ma ci sarà anche la Serie B e diverse sfide degli altri campionati come la Premier League e la Liga che seguiremo in diretta anche con il supporto del tabellino. Prima di entrare nel dettaglio con l’elenco delle partite da seguire in diretta, i suggerimenti del giorno per i pronostici, i programmi in TV e gli esiti dei vari incontri, andiamo a vedere chi ha già giocato.

Partiamo dalla Costa Rica dove nella Primera Division si è decisa ai rigori la gara tra Alajuelense – Herediano: infatti dopo il successo delle Herediano all’andata per 1-0 dopo i tempi regolamentari si era sul 2 a 1 per l’Alajuelense. Si è trattata della finale per questo campionato. In Nicaragua 2-0 dell’Esteli sul Managua FC dopo i tempi supplementari con quelli regolamentari che si erano conclusi sul punteggio di 1 a 0 anche in questo caso si è trattata di una finale. Passiamo alla Nuova Zelanda dove finisce in parità il match (2-2) tra Eastern Suburbs Wellington Phoenix Res 2 mentre vince 2-1 l’Hamilton contro Hawke’s Bay. In Australia per la A-League 2-1 del Central Coast Mariners contro l’Adelaide United mentre in Guatemala finisce in parità la sfida tra coban Imperial e Antigua (1-1).

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo E



20:00 Wolverhampton Wanderers U23 - Liverpool FC U23



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



13:00



KF Laçi - KF Tiranë

KS Flamurtari Vlorë - KF Teuta Durrës

KF Bylis Ballsh - Luftëtari Gjirokastër



16:00



FK Partizani - FK Vllaznia

FK Kukësi - KF Skënderbeu



Australia > A-League 2019/2020



08:00 Central Coast Mariners - Adelaide United 2-1



Bahrain > Campionato 2019/2020



15:30 Al Ahli - Al Najma



18:00 Busaiteen - Al Hala







Al Najma - Riffa SC rinv.

Al Muharraq - Manama Club rinv.



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00



Real Potosí - The Strongest

Oriente Petrolero - Royal Pari



21:00 Bolívar - Nacional Potosí



Cile > Primera División 2019







Audax Italiano - Cobresal non disputa

Curicó Unido - Antofagasta non disputa

Iquique - Huachipato non disputa

Palestino - Unión Española non disputa

Universidad Católica - Colo-Colo non disputa

Universidad de Chile - Everton non disputa

Universidad de Concepción - Unión La Calera non disputa



00:00 Coquimbo Unido - O'Higgins non disputa



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 Olympiakos Nikosia - Nea Salamina



16:00 Omonia Nikosia - AEK Larnaca



17:00 Ethnikos Achna - Doxa Katokopias FC



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Gran Final



01:00 LD Alajuelense - CS Herediano 4-5



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



22:00 Alianza - FAS



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30 Entente Feignies Aulnoye - Lille OSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30 ASPTT Dijon - US Torcy



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



14:30 Vannes OC - Chamois Niortais



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



Sporting Club de Toulon - AS Monaco

AS Cannes - SC Bastia



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin



18:00 Paderborn - Eintracht Francoforte



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



SV Sandhausen - Holstein Kiel

VfL Bochum - Jahn Regensburg

1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 Hallescher FC - KFC Uerdingen 05



14:00 FC Ingolstadt 04 - FC Carl Zeiss Jena



15:00 Bayern München II - Würzburger Kickers



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



14:00 Holstein Kiel II - Weiche Flensburg 08 rinv.



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00



Tivoli Gardens - UWI Pelicans

Portmore United - Vere United



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 AE Larisa - Panionios GSS



16:00 Panetolikos - OFI Heraklion



16:15 Volos NFC - Olympiakos Piräus



18:30 Panathinaikos - Aris Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:30 AO Kerkyra - Doxa Dramas FC



13:45 Levadiakos - Apollon Pontou



14:00 PAS Giannina - AE Karaiskakis



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



PS Barito Putera - Arema Cronus FC 3-0

Persib Bandung - PSM Makassar 5-2

PSS Sleman - TIRA-Persikabo 5-2

Persipura Jayapura - Pusamania Borneo 2-2



13:00 Bali United - Madura United FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 Watford FC - Manchester United



17:30 Tottenham Hotspur - Chelsea FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:00 Sheffield Wednesday - Bristol City



Israele > State Cup 2019/2020 > 8. Giornata



18:30 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Katamon



19:15 Beitar Jerusalem - Hapoel Rishon LeZion



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Atalanta - Milan



15:00



Lecce - Bologna

Parma - Brescia



20:45 Sassuolo - Napoli



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Pescara - Trapani

Pisa - Cosenza Calcio



21:00 Pordenone - Ascoli



Italia > Supercoppa 2019 > Finale



17:45 Juventus - Lazio



Italia > Serie C Girone A 2019/2020







AlbinoLeffe - Pistoiese rinv.

Carrarese - Pontedera rinv.

Juventus II - Novara rinv.

Calcio Lecco 1912 - Arezzo rinv.

Monza - Aurora Pro Patria rinv.

Olbia - Robur Siena rinv.

Renate - Giana Erminio rinv.



Italia > Serie C Girone B 2019/2020







FeralpiSalò - Reggiana rinv.

Gubbio - Triestina rinv.

Imolese - Rimini rinv.

Vicenza - Modena rinv.

Calcio Padova - Virtus Verona rinv.

Piacenza - Arzignano rinv.

Ravenna Calcio - Fermana FC rinv.

Südtirol - Vis Pesaro rinv.



Italia > Serie C Girone C 2019/2020







Bari - ASD Sicula Leonzio rinv.

Bisceglie - Rende rinv.

Casertana - Potenza rinv.

Catania - Avellino rinv.

Reggina - Virtus Francavilla rinv.

Teramo - Catanzaro rinv.

Ternana - Rieti rinv.

Vibonese - Monopoli rinv.



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Borgosesia - Lavagnese

Casale - Verbania Calcio

Chieri - Bra

Ghivizzano Borgo - Caronnese

SC Ligorna 1922 - Fossano Calcio

Lucchese - Vado

Real Forte Querceta - USD Fezzanese

Sanremese - Seravezza

Savona - Prato



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



GS Arconatese 1926 - Caravaggio

Brusaporto - Milano City FC

NibionnOggiono - Sondrio

Seregno - Pro Sesto

SS Tritium 1908 - Folgore Caratese

Dro - US Scanzorosciate

Villa d'Almè - Pontisola



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



Caldiero Terme - US Adriese

APC Chions - ASD Cartigliano

Porto Tolle - ASD Cjarlins Muzane

Este - Gsd Ambrosiana

AC Mestre - AC Belluno

Montebelluna - Luparense

Tamai - San Luigi

SSD Vigasio - Legnago

Villafranca - ASD Campodarsego



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Alfonsine FC 1921 - Mezzolara

US Breno - Mantova

AC Calvina Sport - Forlì

Ciliverghe Mazzano - AC Fanfulla 1874

Correggese - Fiorenzuola

Franciacorta - Progresso

Savignanese - AC Crema

USD Vigor Carpaneto 1922 - Lentigione Calcio



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Aglianese Calcio - Trestina

ASD Cannara - AC Sangiovannese

Virtus Flaminia - Tuttocuoio

US Gavorrano - Bastia

Grassina - Ponsacco

Montevarchi - Grosseto

Pomezia Calcio - Foligno

San Donato Tavarnelle - Monterosi FC

Scandicci - Albalonga



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - Porto Sant'Elpidio

Chieti - Avezzano Calcio

Campobasso - Vastogirardi

AC Cattolica Calcio - ASD Pineto Calcio

Atletico Terme Fiuggi - SN Notaresco

Real Giulianova - Tolentino

Montegiorgio Calcio - Vastese Calcio

US Recanatese - Matelica



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Arzachena - ASD Vis Artena

Città di Anagni - Ostia Mare

Latina - Aprilia

Muravera - Budoni

Team Nuova Florida - ASD Trastevere

Tor Sapienza - Lanusei Calcio

Torres - US Ladispoli

Turris - Cassino Calcio 1924



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



ACD Nardò - FC Francavilla

Audace Cerignola - ASG Nocerina

Casarano - FBC Gravina

Foggia - Gladiator

Sorrento - Gelbison

Grumentum Val d'Agri - Agropoli



15:00



US Bitonto - Team Altamura

Brindisi - Città di Fasano



16:00 Fidelis Andria - Taranto FC



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Biancavilla - Marsala

Giugliano - Messina

FC Messina - Roccella

Corigliano - San Tommaso

Licata - Marina di Ragusa

Palermo - ASD Troina

ASD SS Nola 1925 - US Castrovillari

USD Palmese - Calcio Cittanovese



15:00 Savoia - Acireale



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Sampdoria - Napoli



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Raja Casablanca - Wydad AC



17:00 CR Khemis Zemamra - Ittihad Tanger



19:00 Hassania US Agadir - Rapide Oued Zem



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Kano Pillars - Ifeanyi Uba

Delta Force FC - Enugu Rangers

Plateau United - Warri Wolves

Wikki Tourists - Abia Warriors FC

Jigawa Golden Stars - Enyimba Aba

Lobi Stars - Katsina United

Akwa Starlets - Akwa United

Rivers United FC - Sunshine Stars

MFM FC - Adamawa United FC

Nasarawa United FC - Heartland FC



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



14:30



SBV Excelsior - SC Cambuur

SC Telstar - AZ Alkmaar (J)



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



16:00 UD Oliveirense - Académico de Viseu



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo A



18:00 Paços de Ferreira - Sporting Braga



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo D



16:00 CD Santa Clara - Casa Pia



20:15 GD Chaves - FC Porto



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



15:10 Umm-Salal - Al Sailiya



17:20



Qatar SC - Al Arabi

Al Rayyan - Al Wakrah



Romania > Liga 1 2019/2020



15:45 Sepsi OSK - Chindia Târgoviște



19:00 Steaua Bucureşti - CS Universitatea Craiova



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 CD Leganés - Espanyol Barcelona



14:00 CA Osasuna - Real Sociedad



16:00 Real Betis - Atlético Madrid



18:30 Levante UD - Celta Vigo



21:00 Real Madrid - Athletic Bilbao



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 UD Almería - SD Ponferradina



16:00 SD Huesca - Real Zaragoza



18:00 AD Alcorcón - CF Fuenlabrada



20:00 Girona FC - CD Mirandés



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:00 UD Melilla - Atlético Madrid B



12:00



CF Internacional - Getafe CF B

Las Rozas CF - Real Oviedo B

Marino de Luanco - Atlético Baleares

Peña Deportiva - UD Ibiza

Rayo Majadahonda - Coruxo FC

UD SS Reyes - Pontevedra CF



13:00 UD Las Palmas B - Racing Ferrol



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



11:30 Real Valladolid B - CD Guijuelo



12:00 Barakaldo CF - UD Logroñés



17:00



SD Leioa - Burgos CF

Haro Deportivo - SD Amorebieta



17:30 CD Leonesa - CA Osasuna B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



Valencia CF B - CD Ebro

Espanyol Barcelona B - UE Llagostera

CF Badalona - Orihuela CF

AE Prat - Villarreal CF B



17:00



CD Castellón - UE Cornellà

UE Olot - FC Barcelona B

Gimnàstic - Hércules CF



17:30 CF La Nucía - FC Andorra



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:30 Sevilla Atlético - Villarrubia CF



12:00



Cádiz CF B - Recreativo Granada

Córdoba CF - Marbella FC



17:00



CD Badajoz - Real Murcia

Algeciras CF - Recreativo Huelva

Talavera CF - Atlético Sanluqueño CF

UCAM Murcia CF - Mérida AD



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Levante UD - Espanyol Barcelona



18:30 EDF Logroño - Real Betis



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Maritzburg United - Kaizer Chiefs

Bloemfontein Celtic - AmaZulu FC



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Gençlerbirliği - Sivasspor



14:30 Kayserispor - İstanbul Başakşehir F.K.



17:00 Fenerbahçe - Beşiktaş



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00



BB Erzurumspor - Altay Izmir

Osmanlıspor FK - Istanbulspor



14:30 Fatih Karagümrük SK - Keçiörengücü



17:00 Menemen Belediyespor - Bursaspor