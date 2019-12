Diretta Betis – Ateltico Madrid: risultato e tabellino in tempo reale

La partita Betis – Atletico Madrid del 22 dicembre 2019 in diretta: presentazione, probabili formazioni e tabellino del match valevole per la diciottesima giornata della Liga, dove vedere la partita

SIVIGLIA – Il Betis domenica 22 dicembre alle ore 16 ospita l’Atletico Madrid, per la diciottesima giornata della Liga spagnola. I padroni di casa hanno totalizzato dieci punti nelle ultime quattro partite. Adesso stanno cercando di risalire a grandi falcate la classifica, con l’obiettivo di avvicinarsi alle zone europee. Per continuare la rincorsa, hanno bisogno di battere anche l’Atletico Madrid. Colchoneros reduci dal successo con l’Osasuna per due a zero. I padroni di casa si schiereranno con il 3-4-2-1. In porta agirà Robles con l’ex Barcellona Bartra a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Feddal e Mandi. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Guardado e la qualità di Canales; fondamentali i due esterni, Moreno e Emerson, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. Sulla trequarti Joaquin e l’ex Lione Fekir a supportare l’unica punta Loren. Ospiti con il 4-4-2. Oblak in porta protetto dalla forte coppia centrale formata da Felipe e Gimenez. Sugli esterni, con il compito di alternarsi nella fase di spinta, agiranno Lodi e l’ex Tottenham Trippier. In mezzo al campo la forza fisica di Thomas e la qualità dell’esperto Koke. Sulle fasce si muoveranno i talentuosi Lemar e Saul. In avanti, al fianco del giovane portoghese Joao Felix, ci sarà l’ex bianconero Alvaro Morata.

Le probabili formazioni delle due squadre

Probabile formazione Betis (3-4-2-1): Robles; Feddal, Bartra, Mandi; Moreno, Guardado, Canales, Emerson; Joaquin, Fekir; Loren.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Felipe, Gimenez, Trippier; Lemar, Thomas, Koke, Saul; Morata, Joao Felix.

Gli uomini decisivo potrebbero essere da una parte Fekir e Loren, mentre dall’altra Morata e Joao Felix. Staremo a vedere come andrà a finire, ma si preannuncia un match molto combattuto.

Betis-Atletico Madrid dove vederla in TV

La gara tra le due compagini sarà trasmessa sul canale in streaming di Dazn, che ha in esclusiva tutti i match della Liga spagnola. Per ciò che concerne le quote diramate dalle maggiori agenzie di scommesse, la vittoria dei colchoneros è quotata più o meno a 2, mentre quella del Betis tra il 3.75 ed il 4.