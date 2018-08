Atalanta Mozzanica, il 20 agosto la presentazione

Lunedì 20 agosto alle ore 10 sarà presentata la squadra a tifosi e agli organi della stampa. Ventisei le convocate

BERGAMO – E’ ormai finita l’attesa dei tifosi nerazzurri: lunedì 20 agosto verso le h.10.00, inizierà ufficialmente la stagione dell’Atalanta Mozzanica con la consueta fase di preparazione precampionato, che accompagnerà alla vigilia del torneo 2018-’19. Mister Ardito terrà il suo primo allenamento sul campo del Comunale di via Aldo Moro e potrà così iniziare a lavorare con le ragazze della rosa bergamasca, vecchie e nuove. Ci saranno tutte le effettive a cui si aggiungerà una nutrita compagine proveniente dalla cantera nostrana, aggregate alle grandi almeno per tutto il periodo della preparazione.

Alla partenza dei lavori sono attesi anche un buon numero di tifosi nerazzurri. Non mancherà neppure la carta stampata, come ogni anno infatti sono invitati a conoscere in anteprima la squadra i corrispondenti delle testate giornalistiche locali e non.

Le convocate:

Portieri:Margherita Salvi (confermata), Diede Lemey (proveniente dall’AGSM Verona);

Difensori:Giulia Rizzon (confermata), Eleonora Piacezzi (confermata), Francesca Vitale (proveniente dal Milan Ladies), Ilaria Lazzari (proveniente dall’Inter), Michela Verzelletti (dalla primavera), Gloria Magni (dalla primavera), Silvia Marchesi (dalla primavera), Noemi Vicini (dalla primavera);

Centrocampisti:Daniela Stracchi (confermata), Andrea Scarpellini (confermata), Giulia Fusar Poli (confermata), Cecilia Re (confermata), Alessia Salvi (dalla primavera), Sofia Colombo (dalla primavera), Greta Campana (dalla primavera), Francesca Martella (dalla primavera);

Attaccanti:Pellegrinelli Giorgia (confermata), Michela Cambiaghi (proveniente dalla Fiammamonza), Codecà Biancamaria (proveniente dal Groppello San Giorgio), Martani Alice (proveniente dalla Fortitudo Mozzecane), Giulia Mandelli (dalla primavera), Alessia Confalonieri (dalla primavera), Martina Foiadelli (dalla primavera), Federica Anghileri (dalla primavera).