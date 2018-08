Caos Serie B – Gravina: “I calendari di C slitteranno”

Le parole del presidente della Lega Pro circa la questione dei ripescaggi nel campionato cadetto, possibile slittamento dei calendari di Serie C.

ROMA – Nella giornata di ieri è cominciato il campionato di Serie A con i successi di Juventus e Napoli contro Chievo e Lazio. A tenere banco, però, è ancora la Serie B con la questione ripescaggi in cima alla lista. Nella giornata di ieri, infatti, è tornato a parlare il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina. Queste le sue parole: “Rischiamo il caos. Non ci sono assolutamente le condizioni. Ora non siamo neppure in grado di comporre gironi e calendari e, verosimilmente, dovremmo posticipare anche quelli. Ci sono sei società iscritte alla Lega Pro che hanno chiesto l’ammissione in soprannumero al campionato cadetto, proprio stamani mi è arrivata anche la domanda dell’Entella che è andata ad aggiungersi a quelle di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana”.

Gravina, poi, prosegue: “Penso che si debba andare a dopo il 7 settembre, quando saranno arrivate le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sull’abolizione dei ripescaggi in serie B. Subito dopo faremo i calendari e la settimana successiva le squadre potranno scendere in campo. Non vedo alternative. S’immagina che cosa potrebbe accadere se dovessimo partire l’1 e il 2 settembre con alcune società che, di lì a qualche giorno, saranno ammesse in serie B? A campionato in corso, dovremmo rifare i gironi e i calendari, annullare risultati acquisiti e prevedere recuperi. Un caos maggiore di quello attuale”.