Atalanta – PSG: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – PSG del 12 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per i quarti di finale di Champions League

LISBONA – L’attesa sta per finire. Mercoledì 12 agosto alle ore 21 andrà in scena Atalanta – PSG, incontro valevole per i quarti di finale di Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la formazione orobica che ha staccato il pass per la finale eight di Lisbona eliminando il Valencia agli ottavi di finale. La Dea è l’unica squadra italiana rimasta in corsa nella massima competizione europea, viste le eliminazioni di Juventus e Napoli. Dall’altra parte, invece, ci sono i campioni di Francia che sono arrivati sin qui eliminando il Borussia Dortmund. Entrambe hanno superato il turno prima del Lockdown che ha paralizzato il mondo intero.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ATALANTA-PSG IN DIRETTA Mercoledì 12 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno di due titolarissimi come Ilicic e Gollini. La sua Atalanta dovrebbe scendere in campo col classico 3-4-2-1 con Sportiello tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Malinovskyi e Gomez alle spalle di Zapata.

QUI PSG – Qualche dubbio per Tuchel che ha recuperato Mbappè e Verratti a tempo di record. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Navas in porta, reparto arretrato formato da Kehrer e Kurzawa sulle corsie esterne mentre nel mezzo Thiago Silva e Kimpembe. A centrocampo Marquinhos in cabina di regia con Gueye ed Herrera mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Sarabia, Icardi e Neymar.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – PSG, valevole per i quarti di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida sarà visibile anche su Canale 5 e, allo stesso tempo, in streaming per gli abbonati Sky attraverso il servizio Sky Go, usufruibile su pc, smartphone e tablet con l’app dedicata. L’alternativa si chiama Now Tv, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Le probabili formazioni di Atalanta – PSG

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar. Allenatore: Tuchel

STADIO: Da Luz