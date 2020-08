Pordenone – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pordenone – Frosinone del 12 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le semifinali dei play-off di Serie B

PORDENONE – Nella serata di mercoledì 12 agosto, alle ore 21, avrà luogo il match Pordenone – Frosinone, utile per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B. Si parte dallo 0-1 dell’andata in favore della formazione veneta che si è imposta allo Stirpe grazie al gol di Tremolada negli ultimi dieci minuti di gioco. Da una parte, dunque, c’è la squadra di Tesser che ha avuto accesso ai quarti senza aver disputato altre gare in questi play-off. L’undici di Nesta, invece, ha superato ai tempi supplementari il Cittadella nel precedente turno eliminatorio. La vincente giocherà l’ambita finale contro una tra Spezia e Chievo.

La cronaca minuto per minuto

PORDENONE-FROSINONE IN DIRETTA Mercoledì 12 agosto alle 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

Da una parte c’è la squadra veneta che ha raggiunto gli spareggi in virtù del quarto posto finale conseguito nel torneo cadetto. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione ospite che ha chiuso la stagione regolare in ottava posizione grazie al pari interno maturato contro il Pisa nell’ultima gara. Ricordiamo che il match di andata si è concluso con il risultato di 0-1 in favore del Pordenone in virtù della marcatura realizzata da Tremolada al minuto 83.

QUI PORDENONE – La squadra di Tesser scendere in campo col 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Gasbarro e Almici sulle corsie esterne mentre nel mezzo Camporese e Vogliacco. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Pobega e Mazzocco mezze ali. Davanti, inoltre, spazio a Tremolada a supporto del tandem offensivo composto da Ciurria e Bocalon.

QUI FROSINONE – La squadra ciociara dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Bardi in porta, pacchetto difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Haas mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Salvi e Zampano. In attacco spazio al tandem composto da Novakovich e Dionisi, anche se Ciano scalpita per un posto da titolare.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Frosinone – Pordenone, valido per il ritorno della semifinale dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Si potrà godere della visione dell’evento grazie ad una smart tv e all’applicazione apposita, oppure collegando il televisore ad Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa si potrà scaricare l’app direttamente da una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Pordenone – Frosinone

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Gasbarro, Camporese, Vogliacco, Almici; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada; Bocalon, Ciurria. Allenatore: Tesser.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Zampano; Novakovich, Dionisi. Allenatore: Nesta

STADIO: Dacia Arena di Udine