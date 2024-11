Atalanta U23-Pro Patria: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta U23-Pro Patria di sabato 9 novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

BERGAMO – Sabato 9 novembre 2024, alle ore 15:00, al comunale di Caravaggio andrà in scena il match Atalanta U23-Pro Patria, partita valida per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Da una parte del campo troveremo gli orobici reduci dalla pesante sconfitta arrivata sul campo del FeralpiSalò che ha visto i neroblù perdere per tre reti a uno cadendo sotto i colpi di Maestreillo e di molfetta dopo che la dea era rimasta in dieci uomini dalla mezz’ora del primo tempo. La squadra di Modesto occupa l’ottavo posto con 20 punti.

Dall’altro lato del campo ci sarà, invece, la Pro Patria che nelle ultime cinque gare ha trovato una sola volta la vittoria. La squadra di Busto Arsizio nell’ultima uscita non è andata oltre lo 0-0 contro la Triestina, fanalino di coda. La gara sarà affidata al sig. Nicolò Dorillo della sezione di Torino coadiuvato da Thomas Storgato di Castelnuovo Veneto e Paolo Di Carlo di Pescara, mentre il quarto uomo sarà Michele Piccolo della sezione di Pordenone. La squadra di casa è data come favorita dai bookmakers, infatti la vittoria dell’Atalanta u23 è quotata mediamente a 1,70 mentre il successo della squadra ospite si spinge fino a 4,50 volte la posta.

Il tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA U23 – PRO PATRIA]

ATALANTA U23:. A disposizione:



PRO PATRIA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI ATALANTA U23 – Francesco Modesto schiererà i padroni di casa con il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Dajcar, mentre Gyabuaa, Comi e Navarro formeranno la linea difensiva. I quattro di centrocampo saranno Bergonzi, Panada, Manzoni e Bernasconi con De Nipoti e Vavassori che agiranno alle spalle di Alessio, unica punta.

QUI PRO PATRIA – Gli ospiti guidati da Riccardo Colombo scenderanno in campo con il 3-5-2. In porta ci sarà Rovida con Bashi, Alcibiade e Cavalli a comporre il tridente difensivo. Il centrocampo sarà composto da Somma, Terranni, Palazzi, Ferri e Piran. Il tandem offensivo sarà formato da Beretta e Toci.

Le probabili formazioni di Atalanta U23-Pro Patria

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Dajčar; Gyabuaa, Comi, Navarro; Bergonzi, Panada, Manzoni, Bernasconi; De Nipoti, Vavassori; Alessio. Allenatore: Francesco Modesto

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli; Somma, Terrani, Palazzi, Ferri, Piran; Beretta, Toci. Allenatore: Riccardo Colombo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Atalanta U23 – Pro Patria valido per la quattordici giornata del girone A del campionato di Serie C, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati.