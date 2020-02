Atalanta-Valencia 4-1, il tabellino: notte stellare per la Dea

Il tabellino di Atalanta-Valencia 4-1 il risultato finale: prestazione stellare della Dea che asfalta gli spagnoli, il 10 marzo il match di ritorno.

MILANO – Sogna Bergamo, come mai prima d’ora. Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 l’Atalanta schianta il Valencia battendo gli spagnoli 4-1. Due gol per tempo per la squadra orobica grazie alla doppietta di Hateboer e alle reti di Ilicic e Freuler mentre per la formazione di Celades a segno Cheryshev. Notte indimenticabile per la squadra di Gasperini che dovrà difendere il prezioso vantaggio nella gara di ritorno che si giocherà, al Mestalla, il 10 marzo.

Atalanta-Valencia 4-1: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (75′ Zapata), Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Pasalic (92′ Tameze), Gomez (81′ Malinovskyi), Ilicic. A disposizione: Sportiello, Djimsiti, Castagne, Malinovskyi, Tameze, Zapata, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

VALENCIA (4-4-1-1): Domenech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà, Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia, Soler, Guedes (64′ Cheryshev), Maxi Gomez (73′ Gameiro). A disposizione: Cillessen, Correia, Costa, Cheryshev, Gameiro, Sobrino, Molina. Allenatore: Albert Celades

RETI: 16′ Hateboer (A), 42′ Ilicic (A), 57′ Freuler (A), 62′ Hateboer (A), 66′ Cheryshev (V)

AMMONIZIONI: Hateboer (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro