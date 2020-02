Atalanta – Valencia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Valencia del 19 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – Qui si fa la storia. Mercoledì 19 febbraio alle ore 21 andrà in scena Atalanta – Valencia, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra orobica che viene dal prezioso successo in campionato contro la Roma ed in classifica occupa la quarta posizione solitaria con 45 punti, +6 sulla formazione capitolina. Dall’altra parte c’è la compagine spagnola che è reduce dal pareggio casalingo contro l’Atletico Madrid ed in classifica occupa il sesto posto, in coabitazione col Villarreal, con 38 punti. Entrambe le squadre hanno passato il turno in modo rocambolesco: la Dea ha costruito una rimonta pazzesca nel girone di ritorno mentre gli spagnoli hanno staccato il pass estromettendo l’Ajax all’ultima giornata.

QUI ATALANTA – Pochi dubbi per Gasperini che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Polomino e Djimsiti. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Gomez agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

QUI VALENCIA – Celades dovrebbe schierare la sua squadra col 4-4-2 con Domenech in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Gayà sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gabriel Paulista e Diakhaby. A centrocampo Parejo e Kondogbia in cabina di regia con Ferran Torres e Soler sulle fasce laterali mentre davanti ballottaggio tra Guedes e Gameiro per affiancare Maxi Gomez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Valencia, valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Atalanta – Valencia

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Guedes, Gomez. Allenatore: Celades

STADIO: San Siro