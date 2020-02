Tottenham – Lipsia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Tottenham – Lipsia del 19 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LONDRA – Mercoledì 19 febbraio alle ore 21 si giocherà Tottenham – Lipsia, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra londinese che, in Premier League, viene dal successo esterno nel finale contro l’Aston Villa ed in classifica occupa la sesta posizione con 40 punti. Dall’altra parte c’è la formazione tedesca che è reduce dal comodo successo casalingo contro il Werder Brema ed in classifica occupa la seconda posizione con un solo punto di ritardo dal Bayern Monaco.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 19 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TOTTENHAM – Scelte quasi obbligate per Mourinho che dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Davies e Aurier sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sanchez e Alderweireld. A centrocampo Dier e Winks in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Lucas Moura, Alli e Bergwijn alle spalle dell’unica punta Son.

QUI LIPSIA – I tedeschi dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Gulacsi in porta, reparto arretrato formato da Klostermann, Upamecano e Halstenberg. A centrocampo Sabitzer e Laimer in cabina di regia con Mukiele e Angelino sulle corsie esterne mentre davanti Dani Olmo agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Timo Werner e Schick.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Tottenham – Lipsia, valevole per gli ottavi di finale d’andata della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Tottenham – Lipsia

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier, Dier, Winks, Lucas Moura, Alli, Bergwjin, Son. Allenatore: Mourinho

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino, Dani Olmo, Schick, Werner. Allenatore: Nagelsmann

STADIO: Tottenham Hotspur Stadium