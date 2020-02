Champions League, Tottenham – Lipsia: le formazioni ufficiali dalle ore 20

Le formazioni ufficiali di Tottenham – Lipsia: incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LONDRA – Tutto pronto al Tottenham Hotspur Stadium di Londra per l’incontro tra Tottenham – Lipsia, incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-2-3-1 con ; per gli ospiti modulo 4-4-2 con Werner e Schick a formare il tandem d’attacco. A dirigere il match del Tottenham Hotspur Stadium sarà il turco Cakir.

Le formazioni ufficiali di Tottenham – Lipsia

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier, Lo Celso, Winks, Lamela, Alli, Bergwjin, Lucas Moura. Allenatore: Mourinho

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Angelino, Klostermann, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Laimer, Haidana, Forsberg, Schick, Werner. Allenatore: Nagelsmann