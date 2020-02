Tra i nerazzurri Skriniar, Candreva e Lautaro Martinez in primo piano, voglia di riscatto per Berenguer nel posticipo con il Torino. Mertens cerca ancora il gol nel match con il Brescia. Gli undici indicati per questa giornata

BRESCIA – Venerdì sera, 21 febbraio si torna in campo per la 25ma giornata del Campionato di Serie A. Si gioca infatti alle 20:45 l’anticipo Brescia – Napoli. Andiamo a vedere i giocatori consigliati per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere con Pau Lopez che non sta attraversando un buon periodo di forma in Serie A con una formazione, la Roma, che vuole tornare a tutti i costi alla vittoria che manca da quattro sfide. Nonostante la difesa giallorossa abbia subito almeno una rete nelle ultime cinque gare in campionato, il portiere spagnolo vorrà invertire questa tendenza mantenendo la rete inviolata.

I giocatori consigliati per il reparto arretrato

In difesa primo nome della lista è sicuramente Criscito, esterno che all’occorrenza può occupare il centro della difesa, che ha una particolare propensione offensiva. Il capitano e rigorista della formazione di Nicola si è dimostrato un’ottima fonte di bonus dispensando spesso assist o goal in Serie A. Altro giocatore che sta facendo altrettanto bene è il centrale dell’Inter Skriniar. Il difensore, ultimamente, ha ricevuto alcune critiche e vorrà sicuramente riscattare la prova opaca nel big match giocato contro la Lazio e perso per 2-1. Terzo ed ultimo nome è Smalling, tra i migliori ed affidabili in termini di prestazioni e voti nella prima parte di stagione. Ultimamente il suo rendimento è calato, così come quello di tutta la Roma ma, in casa contro il Lecce, può tornare ad essere protagonista.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Inoltre, a centrocampo partiamo da Pessina che dovrà aiutare i suoi a confermare il buon momento di forma come confermato dai risultati utili consecutivi collezionati dal Verona. In casa con il Cagliari, non sarà facile scardinare la difesa avversaria, data la voglia di rivalsa degli ospiti dopo un periodo non brillantissimo. La venticinquestima giornata vedrà affrontarsi Lazio e Genoa per uno scontro tra compagini che lottano per obiettivi opposti. Proprio in questo incontro, ci sentiamo di consigliare Luis Alberto che mantiene spesso una media voto alta e, con i suoi inserimenti, potrebbe avere buone occasioni in zona gol.

Gara interessante per Candreva in casa contro la Sampdoria in un match che, almeno sulla carta, l’undici di Antonio Conte può affrontare andando alla ricerca della vittoria. La sua predisposizione nel creare azioni pericolose è venuta fuori in diverse occasioni in questa stagione. Chiudiamo il reparto con Berenguer impegnato in casa con il Parma, settima della classe. Il fantasista della compagine granata è pronto a fornire il proprio contributo per aiutare il tecnico Longo a trovare la prima gioia da quando si è insediato sulla panchina del Torino.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Il tridente di questa giornata vede Mertens, primo nome, contro il Brescia che ha subito ben 44 marcature nel torneo. L’attaccante, che sta ritrovando una buona forma, vuole aiutare la compagine allenata da Rino Gattuso a riagganciare il treno per l’Europa. Con lui Palacio che ha fin qui fornito prestazioni di livello con il Bologna di Mihajlovic Serie A. Nell’ultima gara la formazione felsinea ha perso nettamente in casa contro il Genoa per 0-3. Infine, completiamo la formazione con Lautaro Martinez, che non ha trovato la via del gol nelle ultime apparizioni. L’attaccante cercherà il gol nella gara interna con la Sampdoria.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 25° GIORNATA