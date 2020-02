Elenco delle partite previste per oggi giovedì 20 febbraio 2020: in primo piano l’Europa League con l’andata dei sedicesimi di finale.

ROMA – Dopo la due giorni di Champions League torna anche l’Europa League con l’andata dei sedicesimi di finale. Il primo blocco di partite andrà in scena alle ore 18.55 con Ludogorets-Inter in primo piano: da una parte c’è la squadra bulgara che viene da un convincente successo in campionato mentre i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Lazio. In contemporanea spiccano altre sfide interessanti come Francoforte-Salisburgo, Getafe-Ajax e Skakthar-Benfica. Impegni esterni per Siviglia e Manchester United che giocheranno, rispettivamente, contro Cluj e Brugge. Alle ore 21 il secondo blocco a cominciare da Roma-Gent con i capitolini che sono reduci da tre sconfitte in campionato mentre la squadra belga viene da un prezioso successo esterno. In contemporanea altri match interessanti come Leverkusen-Porto, Olympiakos-Arsenal e Wolves-Espanyol. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > febbraio

11:00 Macedonia del Nord - Bosnia-Herzegovina

12:00 Croazia - Austria

15:00 Belgio - Lussemburgo

19:00 Repubblica Ceca - Scozia



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > febbraio

14:30 Cipro - Austria



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio



10:00



Slovacchia - Norvegia

Galles - Repubblica Ceca

14:00 Montenegro - Russia



UEFA > Europa League 2019/2020 > Sedicesimi di finale



18:55



Sporting CP - İstanbul Başakşehir F.K.

Getafe CF - AFC Ajax

FC Copenaghen - Celtic FC

CFR Cluj - Sevilla FC

Club Brugge KV - Manchester United

PFC Ludogorets Razgrad - Inter

Eintracht Francoforte - RB Salzburg

Shakhtar Donetsk - SL Benfica



21:00



Wolverhampton Wanderers - Espanyol Barcelona

Bayer Leverkusen - FC Porto

APOEL Nikosia - FC Basilea

Olympiakos Piräus - Arsenal FC

AZ Alkmaar - LASK

Wolfsburg - Malmö FF

Roma - KAA Gent

Rangers FC - Sporting Braga



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 3. Giornata



01:30



Barcelona - Cerro Porteño

Deportes Tolima - Internacional



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > 1. Giornata

01:30 Oriente Petrolero - Vasco da Gama



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B

00:15 River Plate - Cerro Porteño



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo C

22:00 Independiente del Valle - Colo-Colo



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2020 > Ottavi di finale



02:00



Alianza - UANL Tigres

Deportivo Saprissa - Impact de Montréal

04:00 Comunicaciones - CF América



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020

13:50 Al Shabab - Damac FC

18:30 Al Wehda - Al Fayha



Argentina > Copa Argentina 2020 > Qualificazioni

00:00 Las Parejas - Estudiantes de San Luis

01:45 Peñarol de Chimbas - Desamparados de San Juan



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura

01:00 Bolívar - The Strongest



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00



Vitória - PE - Petrolina - PE

Afogados da Ingazeira - PE - Santa Cruz - PE



Brasile > Campeonato Mineiro 2020

00:00 Boa Esporte - MG - U.R.T. - MG



Brasile > Campeonato Paraibano 2020

00:15 Campinense - PB - Botafogo - PB



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura

03:00 Guadalupe - Santos de Guápiles



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation

20:30 Boca Gibraltar - College 1975 FC



India > Indian Super League 2019/2020

15:00 NorthEast United FC - Hyderabad FC



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020

17:00 Raja Beni Mellal - Raja Casablanca



Messico > Copa MX 2019/2020 > Quarti di finale

02:00 CF Monterrey - Santos Laguna

04:10 FC Juárez - Dorados de Sinaloa



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020

14:45 Al Shahaniya - Al Arabi

16:55 Al Ahli Doha - Al Gharafa