Atalanta – Young Boys: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Young Boys del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo F di Champions League

BERGAMO – Mercoledì 29 settembre alle ore 18.45 si giocherà Atalanta – Young Boys, incontro valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Gasperini che ha esordito rimediando un pareggio esterno contro il Villarreal. In campionato, l’Atalanta viene dallo spettacolare pari contro l’Inter ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme alla Lazio, con 11 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Wagner che ha esordito vincendo clamorosamente contro il Manchester United. In campionato, lo Young Boys viene da un successo casalingo ed in classifica occupa il secondo posto con 14 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

Mercoledì 29 settembre alle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 18.45 la cronaca con commento della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Demiral e Palomino. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Zappacosta e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pessina e Malinovskyi alle spalle di Zapata.

QUI YOUNG BOYS – Wagner dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Von Ballmoos in porta, pacchetto arretrato formato da Hefti e Garcia sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Camara e Lauper. A centrocampo Sierro e Martins Pereira in cabina di regia mentre davanti spazio a Fassnacht, Aebischer e Moumi alle spalle di Elia.

Le probabili formazioni di Atalanta – Young Boys

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gasperini

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Moumi; Elia. Allenatore: Wagner

STADIO: Gewiss Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Young Boys, valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno assistere alla partita di Bergamo anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go: basterà scaricare l’app dedicata su pc, smartphone o tablet. C’è anche l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo aver acquistato il pacchetto ‘Sport’ si potrà selezionare la diretta dalla programmazione. Streaming disponibile anche su Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, oppure scaricare la relativa app da smartphone o tablet.