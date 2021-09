Trento – Mantova 2-2: cronaca diretta live e risultato finale

La partita Trento – Mantova del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la sesta giornata del Girone A di Serie C

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: TRENTO CALCIO 1921-MANTOVA 2-2

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Trento Calcio 1921 – Mantova. Il punteggio finale è dunque di 2 a 2. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

89′ Intervento da cartellino rosso per Matteo Chinellato

83′ Marcatura per per Barbuti!

81′ L’arbitro è irremovibile, doppio giallo per Federico Simonti che deve dunque abbandonare il terreno di gioco

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ E’ tutto per la prima frazione di gioco tra Trento Calcio 1921 e Mantova. L’arbitro ha fischiato la fine

45′ Alessio Milillo in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 1

10′ Arriva la rete per Trento Calcio 1921 con Christian Pasquato! Questo il nuovo risultato 2 a 0 tra le due squadre

7′ Ed è rete di Caporali! Il risultato cambia, 1-0 adesso

1′ Partito il match tra Trento Calcio 1921 e Mantova!

Gentili amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta della gara Trento Calcio 1921 – Mantova

Tabellino

TRENTO (4-3-1-2): M. Cazzaro; F. Carini, M. Dionisi, F. Simonti, A. Trainotti, C. Caporali, N. Izzillo (dal 3′ st W. Osuji), C. Scorza (dal 17′ st D. Ruffo Luci), L. Belcastro (dal 41′ st D. Galazzini), R. Barbuti, C. Pasquato. A disposizione: M. Chiesa, L. Raggio, M. Seno, M. Chinellato, E. Pattarello. Allenatore: Carmine Parlato.

MANTOVA (4-3-3): R. Tosi; M. Esposito, A. Milillo, L. Checchi, F. Vaccaro (dal 30′ st D. Agbugui), P. Messori, U. Zibert, M. Gerbaudo, F. Guccione, C. De Cenco, E. Piovanello (dal 17′ st C. Zappa). A disposizione: F. Marone, D. Bianchi, A. Pilati, M. Pinton, E. Panizzi, V. Silvestro, R. Bucolo, M. Fontana, L. Bertini. Allenatore: Maurizio Lauro.

Reti: al 7′ pt C. Caporali, al 37′ st R. Barbuti, al 10′ pt C. Pasquato, al 45′ pt A. Milillo.

Ammonizioni: al 21′ pt M. Dionisi (TRE), al 30′ pt F. Simonti (TRE), al 36′ st F. Simonti (TRE), al 31′ pt N. Izzillo (TRE), al 9′ st R. Tosi (MAN), al 25′ pt U. Zibert (MAN), al 20′ st M. Gerbaudo (MAN), al 23′ pt F. Guccione (MAN), al 39′ st D. Agbugui (MAN).

La presentazione del match

TRENTO – Questa sera alle ore 20:30, andrà in scena Trento–Mantova, incontro valido per la sesta giornata del Girone A di Serie C. In un raggruppamento piuttosto equilibrato, le due squadre stagnano a metà classifica: Il Trento, seppur neopromosso, ha allestito un buon organico ed attualmente occupa la settima posizione a quota 8 punti. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno per 1-1 sul campo della Pro Vercelli, che a causa di questo stop ha perso la vetta della classifica. Il Mantova, invece, insegue con due lunghezze di ritardo ma nell’ultimo turno si è rilanciato con il prezioso successo interno per 2-1 contro il Piacenza. Questa vittoria ha rigenerato tutto l’ambiente biancorosso ed ora la squadra di mister Lauro, che si è sbloccata mentalmente, dovrà cercare di dare continuità al proprio percorso. Ci si aspetta una battaglia in campo, ma anche tanto divertimento per la qualità tecnica delle due compagini. Trento-Mantova, il Girone A si accende: chi la spunterà?

QUI TRENTO – Parlato si schiera secondo i canoni del 4-3-1-2. Cazzaro fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Dionisi, Trainotti, Carini e Simonti. A centrocampo Izzillo, Scorza e Caporali. In avanti Belcastro a supporto di Pasquato e Barbuti. Squalificato Paudice che ha rimediato il rosso nella scorsa giornata.

QUI MANTOVA – Lauro risponde col 4-3-3. In porta Tosi, davanti a lui Bianchi, Milillo, Checchi e Darrel. A centrocampo Messori, Zibert e Gerbaudo. In attacco il trio composto da Guccione, De Cenco e Bertini.

Le probabili formazioni di Trento – Mantova

TRENTO (4-3-1-2): Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Izzillo, Scorza, Caporali; Belcastro; Pasquato, Barbuti. Allenatore: Parlato

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Bianchi, Milillo, Checchi, Darrel; Messori, Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Bertini. Allenatore: Lauro

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per questa sera alle ore 20:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.