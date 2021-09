Padova  – Fiorenzuola 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Padova – Fiorenzuola del 29 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 6° giornata del Girone A di Serie C 2021/2022

PADOVA – Mercoledì 29 settembre, alle ore 20.30, allo Stadio “Euganeo”, si giocherà Padova – Fiorenzuola, match valido per la sesta giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Pro Patria e sono in testa alla classifica a punteggio pieno. A quota 5 gli ospiti, che, nell’ultimo turno, hanno perso in casa per 2-3 contro il Seregno; nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PADOVA: Probabile modulo 4-3-3 per il Padova con Vannucchi in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Curcio-Valentini e ai lati da Monaco e Della Latta. A centrocampo Busellato, Hraeich e Kirwan. Tridente offensivo composto da Ceravolo, Biasci e Chiricò.

QUI FIORENZUOLA – Il Fiorenzuola dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Battaiola tra i pali e difesa formata al cento da Potop e Zaccariello e sulle fasce da Di Marco e Ferri. A centrocampo Esposito, Currarino e Palmieri. Tridente offensivo composto da Cavalli, Arrondini e Mamona.

Le probabili formazioni di Padova – Fiorenzuola

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Monaco, Valentini, Curcio, Della Latta, Busellato, Hraeich, Kirwan, Ceravolo, Biasci, Chiricò. Allenatore: Pavanel.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Di Marco, Potop, Zaccariello, Ferri, Esposito, Currarino, Palmieri, Cavalli, Arrondini, Mamona. Allenatore: Tabbiani.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Padova – Fiorenzuola verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.