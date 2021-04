La partita Athletic Bilbao – Barcellona del 17 aprile 2021 in diretta: gara condotta dal primo minuto dalla squadra di Koeman che si blocca nella ripresa con Griezmann e De Jong, quindi la doppietta d’autore di Messi

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 0-4 SECONDO TEMPO 47' è finita! Il Barcellona conquista la 31ma Coppa del Re! Dopo un primo tempo dominato ma con un solo squillo davvero pericoloso, nella ripresa la squadra di Koeman trova un uno - due terrificante con Griezmann e De Jong e una doppietta di Messi che ha catturato la scena. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 45' 2 minuti di recupero 45' giallo a Bersiche 43' Braithwaite prende il posto di Griezmann e Dembelé per Mingueza 41' GRIEZMANN!!! 5-0 BARCELLONA!! Giocata nello stretto di prima intenzione di Messi che fa viaggiare il compagno bravo ad aggirare il portiere in uscita e a depositare la palla in fondo al sacco ma l'arbitro ANNULLA per offside 38' traversone di Garcia deviato da Jordi Alba in corner: sugli sviluppi giro palla con Lekue che conquista un nuovo tiro dalla banderina: su questo nuovo tentativo irrompe di testa Raul Garcia con palla che dopo un rimbalzo a terra supera la traversa 36' due cambi per il Barça: dentro Araujo per Piqué e Moriba per Pedri 32' fallo di Piqué su Villalibre, punizione di Martinez deviata dalla barriera, in area prova un colpo sotto misura un giocatore del Bilbao in anticipo sul portiere uscito in ritardo ma palla sopra la traversa 30' intervento difensivo di De Jong in angolo, sugli sviluppi prova Vesga a intervenire ma non inquadra lo specchio della porta 29' Sergi Roberto entra al posto di Dest 27' MESSIIII!!! E SONO 4!!! Jordi Alba fa la sponda per il numero 10 che anticipa tutti e piazza un rasoterra sul primo palo che buca le mani a Unai Simon 23' MESSIIII!!! 3-0 D'AUTORE!!! Arriva anche la giocata del campione: partendo da centrocampo doppio scambio con De Jong, palla spostata sul mancino in area a eludere la marcatura e colpo da biliardo con palla che si infila alla destra di Unai Simon 22' tre cambi per il Bilbao: Nunez per Alvarez, Villalibre per Inaki e Yuri B. per Lopez 21' devastante uno - due del Barcellona che prende quota 20' prova dal limite Vesga, in scivolata devia De Jong, palla in angolo: sugli sviluppi uscita a vuoto di Ter Stegen, bravo in un secondo momento ad anticipare tutti 18' DE JONG!!! RADDOPPIO DEL BARCELLONA!!! Pennellata di Jordi Alba per il compagno che da vero rapace di area colpisce da due passi di testa in tuffo anticipando il marcatore! 15' BARCELLONA IN VANTAGGIO! GRIEZMANN!!!! Imbucata di Messi a destra per De Jong, cross perfetto quasi dal fondo per la punta che arriva con tempi giusti sul primo palo per prendere d'infilata la difesa e concludere con il piatto da due passi di sinistro, nulla da fare per Unai Simon 14' azione ragionata del Barcellona, non passa il filtrante sulla trequarti e buon affondo di Williams che arriva fin sul fondo, rasoterra che non arriva a nessun compagno 11' Lopez spinge bene a sinistra, taglio per Raul Garcia che dal fondo in area prova di prima a scaricare su Williams ma palla intercettata dalla difesa 9' lascia il campo l'ex Toro Berenguer per Vesga 8' palla tagliata di Jordi Alba in area per il tentativo sotto misura di Busquez, grande riflesso di Unai Simon con il ginocchi sinistro a salvare la porta! 7' sponda di Griezmann per il destro dal limite di prima intenzione di Pedri, palla di poco a lato! 6' prova ancora Messi un'imbucata in area ma questa volta intercetta la difesa 3' doppia palla gol per Griezmann! Intuizione di Messi che vede l'inserimento di Dust, cross basso per l'attaccante abile a colpire in scivolata con sfera che dopo la respinta del portiere carambola sui piedi dell'attaccante e finisce di poco sul fondo! si riparte! Calcio d'avvio battuto dall'Athletic Bilbao lascia il campo Muniain in questo avvio di secondo tempo, dentro Lekue PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Athletic Bilbao e Barcellona. 0-0 all'intervallo con i bluagrana che hanno condotto per larghi tratti il match sfiorando la marcatura con un destro di De Jong stampato sul palo. Appuntamento fra pochi minuti per seguire assieme il secondo tempo del match 45' 1 minuto di recupero 43' su cross basso dalla sinistra in area rinvia Deni Garcia con palla che carambola sul braccio di un compagno ma attaccato al corpo, si prosegue 41' folata di Williams a sinistra, ingresso in area e cross basso indirizzato a Berenguer sul palo opposto, intercetta Ter Stegen in tuffo 39' primo giallo del match per Dani Garcia entrato fallosamente su Messi. Punizione dai 25 metri in posizione centrale da seguire con attenzione: batte lo stesso Messi con palla che si infrange sulla barriera 38' non cambia il motivo tattico con il Barcellona a fare la partita, sfruttando molto le fasce 35' blocco di Garcia su Messi che resta a terra, gioco fermo. Staff medico in campo, nessun problema per il 10 che si lamenta con l'arbitro 34' cross dal fondo per Griezmann che in ritardo sul pallone si aiuta con un braccio e commette fallo 32' angolo conquistato da Jordi Alba, attento in chiusura De Marcos, nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina 30' fallo di Berenguer su Pedri, altra chance per il Barcellona che prova a sviluppare il suo gioco sulla destra d'attacco 26' duetto in area tra Mingueza e Messi che prova la conclusione da buona posizione ma si immola un difensore in scivolata a salvare la porta 23' fallo di De Jong su Balenziaga, prova a distendersi sulla destra il Bilbao, chiuso Williams 20' destro in area di Messi smorzato dalla deviazione di Unai Lopez, blocca senza problemi Unai Simon 19' lancio su Williams che prova a mettere il turbo ma viene contenuto in fallo laterale 16' De Jong apre su Griezmann, cross immediato a centroarea preda della difesa e qualche istante più tardi arriva un nuovo corner per il Barça, il secondo del match, allontana la difesa che riesce a salire grazie a una punizione conquistata con astudia da Raul Garcia 15' prolungato possesso palla del Barcellona, Messi pesca in area Alba bravo a rimettere la palla di prima rasoterra ma intercetta la difesa 12' punizione per il Bilbao sulla trequarti d'attacco: batte Berenguer, ci arriva Inigo Martinez sotto rete in scivolata e per un soffio non riesce a intercettare la sfera che sfila sul fondo! 11' scambio in area tra Messi e Griezmann che taglia bene e restituisce palla al 10 ma conclusione murata in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi dello stesso 10' apertura errata di Balenziaga, palla regalata agli avversari 9' intervento in gioco pericoloso di Sergio Busquets su Lopez, può rifiatare la difesa del Bilbao 7' anticipo di Yeray Alvarez in area di testa su Griezmann e qualche istante più tardi spunto in area di Dest ma conclusione un paio di metri a lato 5' palo clamoroso del Barcellona con De Jong! Lancio millimetrico in area per Messi che a memoria scarica sul compagno lesto a lasciar partire un diagonale che bacia il palo alla destra di Unai Simon! 3' pescato in offside di Griezmann, buona trama con scambio rapido in area e assist di Messi per il compagno fermato dal direttore di gara 2' circolazione palla verso la sinistra del Barcellona, cross lungo di Alba fatto scorrere da Messi, difesa che alleggerisce in fallo laterale partiti! Calcio d'avvio battuto dal Barça in divisa gialla e che ha recuperato Piqué in difesa Capitani a centrocampo per il sorteggio Ci siamo! Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, siamo pronti a seguire questa attesissima sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Athletic Bilbao - Barcellona, seguiremo il match dall'ingresso delle due squadre in campo. TABELLINO ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray Alvarez (dal 22' st Nunez), Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer (dal 9' st Vesga), Dani Garcia, Unai Lopez (dal 22' st Yuri B.), Muniain (dal 1' st Lekue); Inaki Williams (dal 22' st Villalibre), Raul Garcia. A disposizione: Ezkieta, Morcillo, Capa, Vencedor. Allenatore: Marcelino BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza (dal 43' st Dembelé), Piqué (dal 36' st Araujo), Lenglet; Jordi Alba, Pedri (dal 36' st Moriba), Sergio Busquets, De Jong, Dest (dal 29' st Sergi Roberto); Messi, Griezmann (dal 43' st Braithwaite). Allenatore: Koeman Reti: al 15' st Griezmann, al 18' st De Jong, al 23' st Messi, al 27' st Messi Ammonizioni: Dani Garcia, Bersiche Recupero: 1 minuto di recupero

Formazioni ufficiali

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray Alvarez, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Dani Garcia, Unai Lopez, Muniain; Inaki Williams, Raul Garcia. A disposizione: Ezkieta, Morcillo, Nunez, Vesga, Lekue, Yuri B., Villalibre, Capa, Vencedor. Allenatore: Marcelino

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, De Jong, Dest; Messi, Griezmann. Allenatore: Koeman

La presentazione del match

SIVIGLIA – Questa sera, sabato 17 aprile. alle ore 21.30 andrà in scena Athletic Bilbao – Barcellona, incontro valevole per la finale di Coppa del Re 2020/2021. Da una parte c’è la squadra basca che, in Liga, viene dal pareggio casalingo contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa il decimi posto, insieme al Celta Vigo, con 37 punti. La squadra di Marcelino, alla sua seconda finale nel giro di due settimane, ha staccato il pass per questo match eliminando il Levante. Dall’altra parte troviamo la squadra di Koeman che, in Liga, è reduce dalla sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid ed in classifica occupa la terza posizione con 65 punti, uno in meno del Real Madrid e due in meno dell’Atletico. I catalani hanno staccato il pass per la finale eliminando il Siviglia con una grande rimonta nel match di ritorno. Le due squadre si sono già affrontate in una finale, in questa stagione, con il successo dell’Athletic Bilbao nella Supercoppa di Spagna.

QUI ATHLETIC BILBAO – Marcelino dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Unai Simon in porta, pacchetto difensivo composto da De Marcos e Berchiche sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Yeray Alvarez e Inigo Martinez. A centrocampo Vencedor e Dani Garcia in cabina di regia con Berenguer e Muniain sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Raul Garcia e Inaki Williams.

QUI BARCELLONA – Koeman dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Mingueza, Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Pedri e De Jong mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Jordi Alba e Dest. In attacco tandem offensivo composto da Messi e Griezmann.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao – Barcellona

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray Alvarez, Inigo Martinez, Berchiche; Berenguer, Vencedor, Dani Garcia, Muniain; Raul Garcia, Inaki Williams. Allenatore: Marcelino

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, De Jong, Dest; Messi, Griezmann. Allenatore: Koeman

STADIO: Sanchez Pizjuan

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Athletic Bilbao – Barcellona, valevole per la finale di Coppa del Re 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale NOVE. Per poter assistere in diretta streaming alla finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Barcellona basterà sintonizzarsi con tablet, cellulare o pc su Discoveryplus.it/canali/nove. Potrete seguire la diretta della sfida anche sul nostro sito.