La partita Athletic Bilbao – Maiorca di Sabato 6 aprile 2024 in diretta: dopo il botta a risposta tra Rodriguez e Sancet nei regolamentari decisivi gli errori dal dischetto di Morlanes e Radonjic

SIVIGLIA – Sabato 6 aprile alle 22 all’Estadio Olimpico de la cartuja, della città andalusa, andrà in scena la partita tra l’Athletic Bilbao e il Maiorca, per la finale della coppa del Re o coppa di Spagna. Il Bilbao di Ernesto Valverde è di casa in questa competizione avendo alzato il trofeo per ben 23 volte, mentre il Mallorca di Javier Aguirre ha alzato il trofeo una sola volta. L’ultima vittoria dei baschi risale a 40 anni fa, infatti è datata 1984.

Le due squadre sono arrivate in finale avendo eliminato squadre ben più prestigiose di loro, il Barcellona, con un netto e roboante 4 a 2, i ragazzi di Valverde, mentre i ragazzi di Aguirre hanno eliminato, se pur ai rigori, la Real Sociedad. L’ultimo precedente ha visto l’Athletic sconfiggere il Mallorca con un netto e roboante 4 a 0. I lettori di calcio magazine potranno seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito a partire dalle 21, quando metteremo le formazioni ufficiali, mentre dalle 22 con il fischio d’inizio.

Tabellino

ATH. BILBAO: Agirrezabala J., de Marcos O., Vivian D., Paredes A., Berchiche Y. (dal 15’+1 pts Lekue I.), Ruiz de Galarreta I. (dal 35′ st Gomez U.), Prados Diaz B. (dal 1′ st Vesga M.), Williams I. (dal 1′ pts Berenguer A.), Sancet O. (dal 1′ pts Muniain I.), Williams N., Guruzeta G. (dal 1′ pts Garcia R.). A disposizione: Simon U., Garcia D., Garcia de Albeniz I., Herrera A., Villalibre A. Allenatore: Valverde E..

MAIORCA: Greif D., Gonzalez G., Valjent M. (dal 1′ pts Maffeo P.), Raillo A., Copete J. (dal 15’+3 pts Nastasic M.), Lato T. (dal 6′ sts Van Der Heyden S.), Darder S. (dal 17′ st Morlanes M.), Samu Costa, Rodriguez D. (dal 29′ st Radonjic N.), Larin C. (dal 17′ st Sanchez A.), Muriqi V.. A disposizione: Pichu Cuellar, Rajkovic P., Costa J., Mascarell O., Prats A. Allenatore: Aguirre J..

Reti: al 5′ st Sancet O. (Ath. Bilbao) al 21′ pt Rodriguez D. (Maiorca) .

Ammonizioni: al 27′ pt Paredes A. (Ath. Bilbao) al 45’+1 st Muriqi V. (Maiorca), al 14′ sts Radonjic N. (Maiorca).

Sequenza rigori: [1] Garcia R. gol (Ath. Bilbao), [2] Muniain I. gol (Ath. Bilbao), [3] Vesga M. gol (Ath. Bilbao), [4] Berenguer A. gol (Ath. Bilbao) [1] Muriqi V. gol (Maiorca), [2] Morlanes M. fallito (Maiorca), [3] Radonjic N. fallito (Maiorca), [4] Sanchez A. gol (Maiorca).

Presentazione della partita

QUI BILBAO – Valverde si presenta a questa finale schierando i suoi ragazzi con il modulo 4-2-3-1 così composto. In porta Agirrezabala. Linea difensiva a quattro che vede sulle fasce, a destra Oskar De Marcos, mentre sulla corsia opposta Lekue. Completano il pacchetto arretrato Vivian e Paredes. I due mediani davanti alla difesa saranno Prado e Vesga. L’unica punta sarà Guruzeta con alle sue spalle, i trequartisti Sancet e i due fratelli Williams, Nico e Inaqi.

QUI MAIORCA – Aguirre per cercare di portare a casa il trofeo schiera il modulo 3-5-2 così composto. In porta Greif. Linea difensiva a 3 con Copete, l’ex Fiorentina in Italia Nastasic e Raillo. Il centrocampo sarà a cinque e vede, sugli esterni Gonzalez e Lato, mentre come regista ci sarà Darder. Le due mezzali saranno invece il giovane Samu Costa e Rodriguez. In attacco altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Lazio Muriqi affiancato da Marin.

Probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Prados, Vesga; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

MAIORCA (3-5-2): Greif; Copete, Nastasic, Raillo; Gonzalez, Samu, Darder, D. Rodriguez, Lato; Muriqi, Marin. Allenatore: Javier Aguirre.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la finale di Coppa del Re, anche nota come coppa di Spagna, tra Athletic Bilbao e Maiorca in tv su TeleLombardia, mentre in streaming tramite cellulari e altri dispositivi tecnologici su youtube sul canale di Cronache di spogliatoio.