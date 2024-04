Nella guida tv del 7 aprile 2024 la gara valide per la trentunesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Frosinone – Bologna anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 17 marzo 2024 ci sono le gare della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà alle 12.30 con Frosinone – Bologna. I ciociari, dopo l’1-1 ottenuto a Marassi contro il Genoa, sono diciassettesimi con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggiate e diciassette sconfitte, trentasette gol fatti e sessantuno subiti. I felsinei, dopo il netto successo casalingo per 3-0 contro la Salernitana, sono brillantemente quarti a quota 54, a tre lunghezze dalla Juventus terza. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, nove pareggiate e cinque perse, quarantacinque reti realizzate e venticinque incassate.

Alle 15 si giocherà Monza – Napoli. I brianzoli, dopo l’1-0 rimediato sul campo del Torino, sono undicesimi a quota 44. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, die pareggiate e dieci perse, trentadue gol fatti e trentasette subiti. Dalla Brianza passano le speranze dei partenopei di ottenere un posto in Europa per la prossima stagione. Dopo lo 0-3 contro l’Atalanta, sono ottavi, a quota 45, a -5 dalla sesta. Il loro percorso racconta di dodici partite vinte, nove pareggiate e altrettante perse, quarantaquattro reti realizzate e trentasei incassate.

Alle 18 scendono in campo Cagliari e Atalanta. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri reduce dal pareggio interno nello scontro diretto salvezza con l’Hellas Verona (1-1) dopo la sconfitta di misura a Monza (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gian Piero Gasperini che vengono dal netto successo sul campo del Napoli (0-3) dopo il pareggio esterno con la Juventus (2-2). Cagliari sedicesimo a quota 27 con 6 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte (+2 dalla zona retrocessione) mentre l’Atalanta, che deve recuperare ancora una partita, si trova al sesto posto con 50 punti frutto di 15 successi, 5 pari e 9 ko (-7 dalla zona Champions). Tra le mura amiche, i sardi hanno ottenuto 20 dei loro 27 punti mentre i nerazzurri hanno portato a casa 19 punti nelle quindici gare esterne sin qui disputate (cinque successi, quattro pari e sei ko). Contemporaneamente si giocherà Verona – Genoa. Gli scaligeri, dopo l’1-1 rimediato sul campo del Cagliari, sono quindicesimi a quota 27. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, nove pareggiate e quindici perse, ventisette reti realizzate e quaranta incassate. I rossoblù, dopo il pari casalingo per 1-1 contro il Frosinone, sono sono dodicesimi con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e altrettanti sconfitte, trentadue gol fatti e trentasette subiti.

In serata chiuderà Juventus – Fiorentina. i bianconeri, dopo la stop rimediato all’Olimpico proprio contro i biancocelesti, sono terzi, a-6 dal Milan e a +2 dal Bologna. I loro 59 punti sono frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, quarantaquattro gol fatti e venticinque subiti. La Viola, dopo il ko interno per 1-2 contro il Milan, é decima con 43 punti, con un percorso di dodici partite vinte, sette pareggiate e dieci perse, quarantadue reti realizzate e trentaquattro incassate.

Si disputa il posticipi della trentesima giornata di Serie B: Ascoli Eppoi la Premier League con Brighton – Manchester City e Manchester – United – Liverpool, la trentaduesima giornata di Serie C e molto altro.

Calcio in tv oggi 7 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.15

San Lorenzo-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

01.30

Cincinnati-New York Red Bulls, Columbus Crew-DC United, Los Angeles FC-LA Galaxy, Inter Miami-Colorado Rapids, New England-Charlotte, New York City-Atlanta United, Vancouver Whitecaps-Toronto (MLS) – APPLE TV

02.30

Austin-SJ Earthquakes, Chicago Fire-Houston Dynamo, Minnesota United-Real Salt Lake, Nashville-Philadelphia Union, St. Louis City-Dallas (MLS) – APPLE TV

04.30

Seattle Sounders-Montreal Impact (MLS) – APPLE TV

11.00

Cagliari-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Frosinone-Bologna (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

13.00

Brest-Metz (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Roma-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Atalanta-Genoa (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.00

Perugia-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Torres-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Messina-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pontedera-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.30

Feyenoord-Ajax (Eredivisie) – MOLA

15.00

Monza-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.30

Hoffenheim-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15

Ascoli-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Juventus Next Gen-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Recanatese-Carrarese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.30

Manchester United-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

18.00

Zona Serie A – DAZN

Cagliari-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Verona-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

Sheffield United-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO

Lumezzane-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Vicenza-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

SPAL-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Virtus Francavilla-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pergolettese-Arzignano (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.30

Sporting KC-Portland Timbers (MLS) – APPLE TV

20.45

Juventus-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Nantes-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

Turris-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Atalanta U23-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Triestina-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Crotone-Brindisi (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Picerno-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Rimini-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

21.30

Porto-Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) – DAZN

23.30

Racing-Lanus (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.