Empoli – Torino: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Torino di sabato 6 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31ma giornata di Serie A

EMPOLI – Sabato 6 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Carlo Castellani'”, Empoli e Torino scenderanno in campo nell’anticipo serale della trentunesima giornata di Serie A 2023-2024.

Indice

I toscani, dopo lo stop casalingo contro il Bologna (0-1) e quello rimediato a San Siro contro l’Inter (2-0), sono terzultimi, a pari merito con il Frosinone, a quota 25. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sette pareggiate, diciassette perse, ventidue reti realizzate e quarantacinque incassate. I granata, dopo il successo esterno per 0-2 contro l’Udinese e quello casalingo di misura contro il Monza, sono noni con 44 punti, frutto di undici vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte, ventinove gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide l’Empoli ha collezionato tre punti, il Torino otto.

Sfida numero 40 quella tra le due compagini, con un bilancio nei 38 precedenti totali di 13 vittorie azzurre, 14 pareggi e 11 successi granata. All’andata, lo scorso 16 dicembre, decise un gol di Zapata. L’ultimo confronto, al “Castellani” , il 28 gennaio 2023, finì 2-2.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI – TORINO]

EMPOLI:. A disposizione:



TORINO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Gamal Mokhtar di Lecco e Khaled Bahri di Sassari gli assistenti; Francesco Cosso di Reggio Calabria il Iv uomo; Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar. Sono 15 i precedenti del fischietto ligure con l’Empoli, con 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Sono invece 29 i precedenti col Torino (la squadra più diretta da Massa), con 11 vittorie granata, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’EMPOLI – Indisponibili Ebuehi, Berisha, Ismajli e Grassi. Nicola dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Caprile in porta e con una difesa a tre formata da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. In mezzo Marin e Kovalenko mentre Gyasi e Pezzella dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Cambiaghi e Zurkowski dovrebbero supportare l’unica punta Niang.

COME ARRIVA IL TORINO – Assenti per infortunio Schuurs, Ilic, Djidji e Gineitis. Juric dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic tra i pali e con Tameze Buongiorno e Masina pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Linetty e Ricci mentre Bellanova e Rodriguez dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Zapata e Sanabria, supportati da Vlasic.

Le probabili formazioni di Empoli – Torino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Kovalenko, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Nicola

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: