GT Sprint Mugello: Girolami e Arduini sul podio con la Lamborghini #117

Secondo posto in Gara 1 e rimonta spettacolare in Gara 2: Girolami e Arduini brillano al Mugello nel Campionato Italiano Gran Turismo Cup Sprint

SCARPERIA – Sono bastate due gare a Franco Girolami e Leonardo Arduini per salire sul podio del Campionato Italiano Gran Turismo Cup Sprint. La coppia italo argentina ha confermato quanto di buono emerso a Vallelunga, sfiorando la vittoria in Gara 1 e conquistando il secondo posto sul tracciato del Mugello al volante della Lamborghini Huracan ST EVO II di MM Motorsport, davanti ad uno schieramento record di ben 38 vetture.

Gli spettacolari saliscendi del Mugello hanno tenuto a battesimo la seconda prova del sempre più affollato Campionato Italiano GT, che in Toscana ha toccato il nuovo record di partecipanti. Davanti ad un così nutrito gruppo di supercar, l’esperto Franco Girolami e il rookie Leonardo Arduini hanno mostrato un buon potenziale sin dalle prove libere, siglando il quarto miglior crono della sessione conclusiva.

Una prestazione confermata in qualifica, con Girolami che si ferma ad appena 7 millesimi dalla pole position e Arduini che perde la Top10 a causa del traffico in pista e chiude in settima fila. Ma è in gara che la coppia italo-argentina da il meglio di se. Al via di Gara 1 Girolami si installa in terza posizione e poi, grazie ad un sorpasso deciso, conquista la seconda piazza poco prima di entrare ai box per cedere il volante al compagno. Grazie ad un pit stop al limite della perfezione – solo 3 decimi sopra il tempo ideale – la Lamborghini #117 di MM Motorsport è rientrata in pista in prima posizione con Arduini al volante. Il giovane milanese è stato bravo a non cedere alla pressione della rimonta del leader di campionato D’auria e a tenere la testa fino ai minuti finali, quando una Porsche doppiata non ha lasciato passare i leader per un intero giro, facendo perdere una posizione ad Arduini. Con un filo di amaro in bocca ma con la gioia della prima volta, è arrivato così il primo podio per Arduini e Girolami nel Campionato Italiano GT, una prestazione incredibile considerando che il duo è solo alla seconda gara tra le Gran Turismo.

Con la partenza dalla 13esima casella sulla griglia, Gara 2 della domenica sembrava partire con ben altri piani. Ma ancora una volta le prestazioni dei due alfieri di MM Motorsport hanno sorpreso tutti. Arduini allo start è lesto e già in curva 1 era in ottava posizione, ma subito dopo è stato colpito da un avversario che lo ha mandato in testacoda. La Lamborghini #117 è ripartita in 38esima e ultima posizione con oltre un minuto di ritardo ma, prima Arduini e poi Girolami, hanno messo in atto una fantastica rimonta fatta di giri veloci e sorpassi che si è conclusa in ottava posizione quando la direzione gara ha sventolato la bandiera rossa che ha fermato e ostilità e ha stoppato la cavalcata della Huracan di MM Motorsport, che aveva nel mirino un incredibile Top5.

Il Campionato Italiano GT Sprint si ferma ora per la pausa estiva e ritorna a settembre con il round di Imola, dove Arduini e Girolami proveranno a chiudere il gap di soli 20 punti che li separa dalla testa della classifica di campionato.