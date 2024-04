I convocati della 31° giornata di Serie A 2023/2024

Squalificato Loftus-Cheek in Milan-Lecce, giallorossi nel derby senza N’Dicka e Azmoun, biancocelesti con Provedel, Zaccagni e Rovella in forse

Venerdì 5 aprile alle ore 20.45 si apre la 31esima giornata di Serie A con l’anticipo Salernitana-Sassuolo. Assenti Kastanos da una parte, Berardi e Pedersen dall’altra mentre in dubbio la convocazione di Ochoa, Fazio e Gyomber. Il programma di sabato si apre alle ore 15 con Milan-Lecce dove sarà squalificato Loftus-Cheek, tra gli indisponibili anche Kalulu, Pobega e Kaba. Alle ore 18 fari puntati sul derby Roma-Lazio con i giallorossi senza N’Dicka squalificato e Azmoun infortunato. Fronte biancoceleste out Lazzari mentre Tudor spera di recuperare i vari Provedel, Zaccagni e Rovella. In serata c’è Empoli-Torino. Non ci saranno Ebuehi, Djidji, Schuurs, Gineitis e Ilic, in forse Ismajli e Grassi.

Lunch match di domenica sarà Frosinone-Bologna con Di Francesco che deve rinunciare a Marchizza, Oyono e Kalaj mentre spera di avere a disposizione Gelli e Kaio Jorge. Thiago Motta senza Soumaoro e con Beukema in forse. Alle ore 15 trasferta a Monza per il Napoli. Non ci saranno Vignato e Caprari mentre sulla via del recupero D’ambrosio, Kvaratskhelia e Ngonge. Alle ore 18 si sfidano Cagliari e Atalanta. Ranieri senza Mancosu, Pavoletti e Petagna mentre Gasperini spera di recuperare anche Scalvini. Stesso orario per Verona-Genoa con uno squalificato per parte Magnani e Retegui mentre tra gli infortunati troviamo Matturro e Malinovsky con Cruz e Vitinha in forse. Alle ore 20.45 spazio a Juventus-Fiorentina con il solo Milink in dubbio come presenza.

Chiude il quadro di questa giornata il posticipo Udinese-Inter delle ore 20.45 di lunedì. Friulani con Luca squalificato e con gli infortunati Ebosse e Deulofeu mentre in dubbio Davis. Nerazzurri ancora senza Cuadrado e con de Vrij da valutare.

I giocatori di Serie A convocati per la 31° giornata

LECCE

Portieri: Falcone, Samooja, Brancolini.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.

SALERNITANA

Portieri: Allocca, Costil, Fiorillo;

Difensori: Boateng, Bradaric, Gyomber, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Candreva, Coulibaly, Gomis, Legowski, Maggiore, Martegani, Sfait, Vignato;

Attaccanti: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.