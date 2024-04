Elenco delle partite previste per oggi, domenica 7 aprile 2024: i bianconeri sfidano i viola per mettere al sicuro la Champions, big match in Premier League e si gioca nei top 5 campionati europei

Agenda come al solito densissima di impegni calcistici quella offerta da quest’oggi, domenica 7 aprile, sia in Italia che nel resto d’Europa. In primo piano la Serie A e i campionati minori del nostro Paese. Non solo. Diverse le sfide interessanti negli altri tornei continentali, in particolare in Premier League, dove va in scena il big match di giornata Manchester United-Liverpool, potenzialmente decisivo per le sorti del titolo di campione d’Inghilterra. Andiamo ad effettuare punto della situazione sul calcio nostrano, per poi compiere, come al solito, un’ampia panoramica su quello estero.

Cominciamo, dunque, dalla massima serie italiana, con un programma di ben 5 partite, valide per il 31esimo turno, in attesa del posticipo di domani volto a completare il quadro. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match del Benito Stirpe tra Frosinone e Bologna. Una gara in cui si incrociano i sogni di salvezza dei ciociari, invischiati in pieno nella bagarre per non retrocedere, e quelli di qualificazione alla prossima Champions League dei felsinei. I ciociari, dopo una buona prima parte di stagione, stanno vivendo un periodo negativo: uno solo il successo raccolto nelle ultime undici uscite. Dall’altra parte la squadra rossoblu, reduce dal roboante 3-0 al Dall’Ara sulla Salernitana, ha centrato l’ottava vittoria nelle ultime nove, mettendo addirittura nel mirino il terzo posto della Juventus, ora distante appena due lunghezze. Pochi dubbi di formazione per il tecnico dei gialloblu Di Francesco. Probabili gli impieghi da titolari di Brescianini e Reinier, quest’ultimo in fiducia per la rete alla scorsa con il Genoa. Attenzione in casa Bologna alle possibili scelte di mister Thiago Motta. Ravaglia può scalzare ancora Skorupski tra i pali, mentre Saelemaekers e Aebischer sono in vantaggio su Ndoye e Fabbian. Riecco Zirkzee dall’inizio.

Alle 15 è invece c’è la sfida dello U-Power Stadium tra Monza e Napoli. 45 punti i punti raccolti dai partenopei, campioni d’Italia in carica, dopo 30 gare stagionali. Non si registrava un rendimento così basso a questo punto del campionato dal 2009/10, annata in cui gli azzurri chiusero il torneo al sesto posto. Piuttosto netta la debacle per 3-0 registrata contro l’Atalanta al Maradona al ritorno dalla sosta per le Nazionali. Una sconfitta che ha certificato i limiti di una squadra che nemmeno Calzona è riuscita a correggere. La Champions può considerarsi infatti un obiettivo ormai svanito e nemmeno il pass per la Conference League, visto il nono posto occupato momentaneamente in graduatoria, può considerarsi acquisito. Anche i brianzoli hanno visto svanire le ultime velleità europee a causa della disfatta di Pasquetta sul campo del Torino. Rimane, comunque, di tre punti il gap dagli azzurri, che potrebbero essere raggiunti in caso di vittoria. Il mister dei biancorossi Palladino non può contare sull’impiego di Pessina, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. In mezzo al campo scalda i motori Bondo, favorito su Akpa-Akpro, e Maldini, in pole su Valentin Carboni. Sponda Napoli, buone nuove per l’allenatore Calzona: Kvaratskhelia è recuperato e va verso una maglia dal 1′ nel tridente. Ok Ngonge, si ferma invece Lindstrom. Zielinski più di Traorè in mediana, così come Olivera è in vantaggio su Mario Rui.

Passiamo ai restanti tre match di giornata, iniziando dai due in programma alle 18: Cagliari–Atalanta e Hellas Verona-Genoa. Obiettivi e percorsi di classifica decisamente opposti nella prima gara citata. Quest’ultima importantissima in chiave Europa che conta per i nerazzurri, in cerca di riscatto dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia per mano della Fiorentina. L’obiettivo quello di bissare la scorsa trionfale trasferta di campionato Napoli, che ha rilanciato le quotazioni della Dea. Il quarto posto è lontano solo 7 lunghezze, sebbene gli orobici abbiano disputato una partita in meno rispetto alle rivali. Dall’altra parte i sardi, forti del buon punto conquistato in rimonta e a domicilio col Verona, cercano altro ossigeno per avvicinare alla missione permanenza nella categoria. Di due gradini il margine di vantaggio sulla zona retrocessione rappresentata dal Frosinone. L’allenatore dei padroni di casa Ranieri si affida a Lapadula, sorretto da Gaetano e Luvumbo: panchina per Shomurodov. Mister Gasperini è invece pronto ad effettuare un po’ di turn over viste le fatiche accusate in coppa. Scamacca e Lookman titolari, con Miranchuk confinato inizialmente in panchina.

Passando all’altra partita menzionata, gli scaligeri, al terzo risultato utile raccolto nelle ultime quattro, devono cercare di conquistare l’intera posta in palio per allontanarsi dalle sabbie mobili di classifica e per evitare il sorpasso del Frosinone, a – 2. Discorso totalmente diverso per i rossoblu, al momento probabilmente l’unica squadra del campionato senza particolari obiettivi in vista del rush finale di stagione. Con 35 lunghezze i liguri sono lontani dalle coppe ma anche ragionevolmente al riparo dalla zona rossa e dallo spettro della Serie B. Dilemma attacco per il tecnico dei gialloblu Baroni. Il favorito per giocare da prima punta è Noslin, ma sperano anche Swiderski e Henry. Problemi di defezioni, dall’altra parte, per mister Gilardino, senza Retegui e Malinovskyi. Si rivede però Ekuban: possibile il suo impiego nel tandem offensivo con Gudmundsson.

Il fitto programma di giornata viene chiuso alle 20.45 dalla sfida, probabilmente, più intrigante di questo turno: all’Allianz Stadium c’è si gioca Juventus–Fiorentina. I bianconeri, terzi a quota 59, sono piombati in una fase di piena crisi in campionato. La Vecchia Signora, battuta a tempo scaduto dalla Lazio nell’ultima giornata nonostante la vendetta in semifinale di Coppa Italia, ha infatti raccattato la miseria di 7 punti nelle ultimi 9 partite, una media da retrocessione. E ora resta solo da archiviare una qualificazione in Champions non più così scontata, visto il ritmo serrato tenuto dalle inseguitrici Roma e Atalanta. Anche i toscani, decimi in classifica con 43 punti, sono usciti sconfitti all’ultima al Franchi per mano del Milan. Un risultato che ha compromesso realisticamente ogni piano di risalita verso il quarto o il quinto posto e che ha dirottato l’attenzione della viola sulle cavalcate da compiere nella coppa nazionale ed europea (la Conference). Nel mirino il raggiungimento, come lo scorso anno, delle rispettive finali. Mister Allegri ritrova la coppia Chiesa-Vlahovic. A centrocampo solo conferme con McKennie e Rabiot interni e Locatelli in regia. Idee chiare, dall’altro lato, per il tecnico dei gigliati Italiano. Belotti è ancora favorito su Nzola per il ruolo di riferimento avanzato. Tra le linee uno tra Sottil e Kouamé, con il primo decisamente favorito. A centrocampo si va verso la coppia Mandragora-Bonaventura.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B, alle 16.15, luci puntate su Ascoli-Venezia, posticipo della 32esima giornata. Entrambe le squadre vanno a caccia dei 3 punti: il Picchio per la seconda vittoria consecutiva in casa in questa stagione e per tenere vive le speranze di salvezza, i lagunari, quarti e a -2 dalla Cremonese, per un posto che vale la Serie A diretta.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 35esimo turno. Fischio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Nel Girone A oltre a L.R. Vicenza-Novara, Pergolettese-Arzignano, Triestina-Virtus Verona e il derby lombardo Atalanta U23-Pro Patria, il Padova secondo prova a ritardare il più possibile la festa promozione del Mantova, impegnato domani sera nel posticipo di Renate, accogliendo all’Euganeo la Lumezzane. Nel Gruppo B, appurata la promozione in seconda serie del Cesena, ospite quest’oggi della Juventus U23, abbiamo Perugia-Olbia, Pontedera-Ancona, Torres-Fermana, Recanatese-Carrarese, Spal-Gubbio e Rimini-Vis Pesaro. Nel Girone C, infine, spazio a 5 match: Messina-Monterosi Tuscia, Virtus Francavilla-Catania, Crotone-Brindisi, AZ Picerno-Audace Cerignola e il derby campano Turris-Avellino, che potrebbe sovvertire le sorti di un’annata piuttosto deludente per ambedue le compagini, visti gli obiettivi di promozione e salvezza diretta prefissati la scorsa estate.

Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Cagliari-Lazio in programma alle ore 11, e Atalanta-Genoa e Roma-Empoli in contemporanea alle 13.

Sguardo ora ai principali campionati europei, cominciando dalla Premier League. Solo 3 le gare in programma, ma una di queste, probabilmente, determinante per la cavalcata al titolo. E ciò considerati i soli 21 punti rimasti a disposizione in vista del rush finale di stagione. Il 32esimo turno offre alle 16.30 il “North-West Derby”, la rivalità che oppone le due squadre di calcio più titolate d’Inghilterra, il Liverpool e il Manchester United. Match dalla posta in palio molto alta, perché può incidere sul destino di entrambi i club. I Reds sono in serrata lotta per il titolo assieme a Manchester City ed Arsenal, tutte racchiuse in un fazzoletto di appena pochissimi punti, con gli uomini di Klopp desiderosi di sottrarre lo scettro di campione alla squadra di Guardiola. Lo United, al contrario, è chiamato a un finale di campionato perfetto per sperare in quella che si rivelerebbe una clamorosa ed inattesa rimonta Champions. Non solo. In programma ci sono anche altre due partite: Sheffield United-Chelsea alle 18.30 e Tottenham-Nottingham Forest alle 19.

Trasferiamoci poi in Germania e in Bundesliga, con soli 2 incontri valevoli per la 28esima giornata. Sfida da centro/alta classifica quella delle 15.30 tra Hoffenheim e Augusta. Da centro/bassa, invece, quella delle 17:30 tra Wolsfburg e Borussia Monchengladbach.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano ben 6 gare per il 28esimo turno. Alle ore 13 è in programma Brest-Metz, con i padroni di casa, secondi in graduatoria, che hanno una doppia missione. Da un lato mettere i bastoni tra le ruote alla capolista Psg, prolungando l’attesa Scudetto dei rivali. Dall’altro chiudere i giochi per l’accesso diretto alla prossima Champions. Dalle 15 alle 20.45 spazio poi a Montpellier-Lorient, Reims-Nizza, Tolosa-Strasburgo, Monaco-Rennes e Nantes-Lione.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, riflettori puntati sulla 29esima del massimo campionato olandese. Si disputano, tra le 12.15 e le 20, le partite Vitesse-Nijmegen, G.A. Eagles-Almere City, FC Volendam-Waalwijk, Heerenveen-Utrecht e il De Klassieker, il match che oppone Ajax e Feyenoord, due delle compagini più vincenti del calcio neerlandese.

Manchester United-Liverpool

Juventus U23-Cesena

Recanatese-Carrarese

Lumezzane-Padova

Pergolettese-Arzignano

SPAL-Gubbio

Vicenza-Novara

Virtus Francavilla-Catania

AtalantaU23-Pro Patria

Crotone-Brindisi

Picerno-Audace Cerignola

Rimini-Vis Pesaro

Triestina-Virtus Verona

Turris-Avellino

Team Altamura-Barletta

Fidelis Andria-Bitonto

Trapani-Siracusa

Programma delle partite del 7 aprile 2024

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

Dreams – Stade Malien 18:00

Zamalek – Future FC 21:00

USM Alger – Rivers United 23:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Din. Tirana 15:00

Teuta – Laci 18:00

Partizani – Vllaznia 20:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha – Al Fateh 21:00

Al Feiha – Al Akhdoud 21:00

Al-Raed – Al Hazem 21:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Central Cordoba 00:15

San Lorenzo – Defensa y Justicia 00:15

Talleres Cordoba – Ind. Rivadavia 02:30

Union Santa Fe – Belgrano 02:30

Atl. Tucuman – Gimnasia L.P. 21:00

Barracas Central – Instituto 21:00

Racing Club – Lanus 23:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Sydney FC 07:00

Perth Glory – Adelaide United 09:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt – Hartberg 14:30

Sturm Graz – LASK 14:30

Salzburg – SK Rapid 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Westerlo – Gent 19:15

BELGIO JUPILER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Eupen – Kortrijk 16:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Royale Union SG – Cercle Brugge 13:30

Club Brugge – Anderlecht 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr – Isloch 13:00

Neman – Zhodino 15:00

Din. Minsk – Naftan 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Universitario de Vinto – Always Ready 00:00

GV San Jose – Bolivar 22:00

Oriente Petrolero – Wilstermann 22:00

BULGARIA PARVA LIGA

Levski – CSKA Sofia 13:45

Botev Plovdiv – CSKA 1948 Sofia 16:45

Pirin Blagoevgrad – Ludogorets 19:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – A. Italiano 01:00

U. Calera – O’Higgins 21:00

Coquimbo – Cobreloa 23:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Bucaramanga – Dep. Cali 01:10

America De Cali – Junior 03:20

Patriotas – Alianza 23:00

CROAZIA HNL

Din. Zagabria – Istra 1961 17:00

Rijeka – Hajduk Split 19:30

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Hvidovre IF – Randers 14:00

Vejle – Viborg 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Nordsjaelland – FC Copenhagen 16:00

Aarhus – Midtjylland 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Barcellona SC – Dep. Cuenca 01:00

Ind. del Valle – Libertad 20:00

Delfin – U. Catolica 22:30

FRANCIA LIGUE 1

Brest – Metz 13:00

Montpellier – Lorient 15:00

Reims – Nizza 15:00

Tolosa – Strasburgo 15:00

Monaco – Rennes 17:05

Nantes – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Braunschweig 13:30

Hannover – Schalke 13:30

Osnabruck – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Hoffenheim – Augusta 15:30

Wolfsburg – Monchengladbach 17:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Verdy – Kashiwa 06:00

Albirex Niigata – C-Osaka 07:00

Hiroshima – Shonan 07:00

Kobe – Yokohama M. 07:00

Kyoto – Iwata 07:00

Kawasaki – Machida 08:00

Nagoya – Avispa Fukuoka 08:00

Urawa – Sagan Tosu 08:00

Tokyo – Kashima 10:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lamia – Olympiakos 16:00

Aris – Panathinaikos 18:30

AEK – PAOK 19:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester Utd – Liverpool 16:30

Sheffield Utd – Chelsea 18:30

Tottenham – Nottingham 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Maccabi Bnei Raina – H. Beer Sheva 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Lazio U19 11:00

Atalanta U19 – Genoa U19 13:00

Roma U19 – Empoli U19 13:00

ITALIA SERIE A

Frosinone – Bologna 12:30

Monza – Napoli 15:00

Cagliari – Atalanta 18:00

Verona – Genoa 18:00

Juventus – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Venezia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

L.R. Vicenza – Novara 18:30

Lumezzane – Padova 18:30

Pergolettese – Arzignano 18:30

Atalanta U23 – Pro Patria 20:45

Triestina – Virtus Verona 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Perugia – Olbia 14:00

Pontedera – Ancona 14:00

Torres – Fermana 14:00

Juventus U23 – Cesena 16:15

Recanatese – Carrarese 16:15

Spal – Gubbio 18:30

Rimini – Vis Pesaro 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Monterosi Tuscia 14:00

Virtus Francavilla – Catania 18:30

Crotone – Brindisi 20:45

Picerno – Audace Cerignola 20:45

Turris – Avellino 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – Borgosesia 15:00

Chisola – Ticino 15:00

Derthona FbC – Citta di Varese 15:00

Gozzano – Albenga 15:00

Lavagnese – Vado 15:00

Pinerolo – Fezzanese 15:00

Sanremese – Alba 15:00

Vogherese – Asti 15:00

PDHA – Ligorna 15:30

Chieri – Alcione Milano 16:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Piacenza 15:00

Castellanzese – Ponte San Pietro 15:00

Ciserano-Bergamo – Club Milano 15:00

Clivense – Caravaggio 15:00

Folgore Caratese – Desenzano 15:00

Real Calepina – Legnano 15:00

Tritium – Arconatese 15:00

USD Casatese – Pro Palazzolo 15:00

Varesina – Caldiero Terme 15:00

Villa Valle – Crema 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Breno – Luparense 15:00

Castegnato – Bolzano 15:00

Cjarlins Muzane – Dolomiti Bellunesi 15:00

Este – Mori 15:00

Mestre – Campodarsego 15:00

Montecchio Maggiore – Chions 15:00

Portogruaro – Adriese 15:00

Treviso – Montebelluna 15:00

Union Clodiense – Bassano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – SCD Progresso 15:00

Aglianese Calcio – Sammaurese 15:00

Corticella – Imolese 15:00

Fanfulla – Pistoiese 15:00

Lentigione – San Donnino 15:00

Ravenna – Forlì 15:00

Sangiuliano City – Mezzolara 15:00

Sant’Angelo – Prato 15:00

Victor San Marino – Certaldo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – Tau 15:00

Livorno – Montevarchi 15:00

Mobilieri Ponsacco – Seravezza Pozzi 15:00

Pianese – Grosseto 15:00

Poggibonsi – Follonica Gavorrano 15:00

Real Forte Querceta – Vivi Altotevere 15:00

San Donato – Orvietana 15:00

Sangiovannese – Figline 15:00

Trestina – SC Cenaia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Vastogirardi 15:00

Campobasso – United Riccione 15:00

Chieti – Termoli 15:00

L’Aquila – Sambenedettese 15:00

Matese – S. N. Notaresco 15:00

Real Monterotondo – Sora 15:00

Roma City – Avezzano 15:00

Tivoli Calcio – AJ Fano 15:00

Vigor Senigallia – Fossombrone 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Cavese 14:00

Budoni – Cynthialbalonga 15:00

Flaminia – San Marzano 15:00

Gladiator – Romana 15:00

Nocerina – Cassino 15:00

Nuova Florida – Boreale 15:00

Ostia Mare – Anzio Calcio 1924 15:00

Trastevere Calcio – Latte Dolce 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Citta di Fasano 15:00

Angri – Santa Maria Cilento 15:00

Martina Calcio – Paganese 15:00

Palmese 1914 – Manfredonia 15:00

Rotonda – Gelbison 15:00

Altamura – Barletta 15:30

Casarano – Gallipoli 16:00

Fidelis Andria – Bitonto 16:00

Gravina – Matera 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Canicatti – Igea Virtus 15:00

Castrovillari – San Luca 15:00

Real Casalnuovo – Reggio Calabria 15:00

S. Agata – Licata 15:00

Akragas – AS Acireale 15:30

USD Ragusa – Portici 1906 15:30

Trapani – Siracusa 20:30

LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils – RFS 14:00

LITUANIA A LYGA

Transinvest – Suduva 12:00

Zalgiris – Siauliai FA 14:00

Kauno Zalgiris – FK Panevezys 17:25

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Leon – Queretaro 01:00

Tigres – Pachuca 03:00

Guadalajara – Puebla 03:05

Cruz Azul – Monterrey 05:05

Santos Laguna – Club America 05:05

Toluca – Atlas 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Isole Marianne Settentrionali – Guam 12:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Managua FC – Sport Sebaco 01:00

Ocotal – Esteli 03:00

Masachapa – UNAN-Managua 04:00

Jalapa – Ferretti 23:00

Matagalpa – Diriangen 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Kristiansund – KFUM Oslo 14:30

HamKam – Molde 17:00

Haugesund – Lilleström 17:00

Sarpsborg 08 – Odd 17:00

Strömsgodset – Rosenborg 17:00

Brann – Fredrikstad 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Vitesse – Nijmegen 12:15

Feyenoord – Ajax 14:30

G.A. Eagles – Almere City 14:30

FC Volendam – Waalwijk 16:45

Heerenveen – Utrecht 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sportivo Trinidense – Cerro Porteno 00:00

Libertad – Guarani 02:30

Sol De America – Olimpia Asuncion 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Carlos Mannucci – A. Lima 00:30

Cienciano – Cajamarca 02:30

ADT Tarma – Deportivo Garcilaso 20:00

Sporting Cristal – Huancayo 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Widzew Lodz – Piast 12:30

Lech – Pogon Szczecin 15:00

Legia – Jagiellonia 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Portimonense 16:30

Moreirense – Estrela 19:00

FC Porto – Guimaraes 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec – Ostrava 15:00

Pardubice – Ceske Budejovice 15:00

Teplice – Hradec Kralove 15:00

Sparta Praga – Mlada Boleslav 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Hermannstadt – U. Cluj 13:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB – Univ. Craiova 19:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

CSKA Mosca – F. Voronezh 13:00

Akhmat Grozny – Lok. Mosca 15:30

Zenit – Baltika 15:30

Din. Mosca – Sp. Mosca 18:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Virtus 15:00

La Fiorita – Tre Penne 15:00

Libertas – Tre Fiori 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Rangers – Celtic 13:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Sp. Subotica 14:30

Radnik – Stella Rossa 16:00

Radnicki Nis – Vozdovac 16:30

Partizan – Novi Pazar 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Domzale 15:00

SPAGNA LALIGA2

Huesca – Leganes 14:00

Mirandes – Gijon 16:15

Villarreal B – Burgos CF 16:15

Espanyol – Albacete 18:30

Tenerife – Eibar 18:30

Cartagena – Valladolid 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Seoul 07:00

Jeonbuk – Gangwon 07:00

Daejeon – Pohang 09:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Halmstad – Göteborg 14:00

Malmo FF – Hammarby 14:00

Västerås SK – Elfsborg 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – Lausanne 14:15

St. Gallen – Young Boys 16:30

Yverdon – Grasshoppers 16:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odessa – Oleksandriya 12:00

Kolos Kovalivka – Metalist 1925 14:30

Shakhtar – Rukh Lviv 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro CA – Rampla Juniors 15:00

Fenix – Liverpool M. 20:00

Maldonado – Penarol 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

La Guaira – Portuguesa 02:30

Metropolitanos – Caracas 22:00