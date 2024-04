Juventus – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Fiorentina di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31ma giornata di Serie A

TORINO – Domenica 7 aprile, all’Allianz-Stadium di Torino, andrà in scena Juventus Fiorentina, posticipo serale della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La gara avrà inizio alle ore 20.45.

Di fronte due squadre che in settimana si sono aggiudicate la semifinale di andata di Coppa Italia. La Juventus ha battuto la Lazio per 2-0; la Fiorentina ha avuto la meglio sull’Atalanta grazie al gol di Mandragora. In campionato, invece, i bianconeri, dopo la stop rimediato all’Olimpico proprio contro i biancocelesti, sono terzi, a-6 dal Milan e a +2 dal Bologna. I loro 59 punti sono frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, quarantaquattro gol fatti e venticinque subiti. La Viola, dopo il ko interno per 1-2 contro il Milan, é decima con 43 punti, con un percorso di dodici partite vinte, sette pareggiate e dieci perse, quarantadue reti realizzate e trentaquattro incassate.

Sono centonovantuno i precedenti tra le due compagini con il bilancio di novantuno successi della Juventus, cinquantanove pareggi e quarantuno affermazioni della Fiorentina. All’andata, lo scorso 5 novembre, decise un gol di Miretti.

I convocati della Fiorentina

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Antonio Giua della sezione di Olbia coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Scarpa e dal quarto ufficiale Di Bello. Al Var ci sarà Aureliano, assistito da Guida. Quattro i precedenti di Giua con la Juventus, con altrettante vittorie per i bianconeri. Il fischietto gallurese ha arbitrato 6 volte il Genoa con il bilancio di 3 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Assenti gli squalificati Fagioli e Pogba e Milik infortunato. Allegri dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Szczesny tra i pali e con Gatti, Bremer e Danilo pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Locatelli con McKennie e Rabiot mentre Cambiaso e Kostic dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Chiesa e Vlahovic.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti davanti a lui una difesa a quattro formata da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. In mediana Mandragora e Bonaventura, con Nico Gonzalez, Beltran e Sottil sulla trequarti. Unica punta Belotti.

Le probabili formazioni di Juventus – Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: