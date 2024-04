Frosinone – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Bologna di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31ma giornata di Serie A

FROSINONE – Domenica 7 aprile, allo Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, andrà in scena Frosinone – Bologna, lunch match della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 12.30.

I ciociari, dopo l’1-1 ottenuto a Marassi contro il Genoa, sono diciassettesimi con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggiate e diciassette sconfitte, trentasette gol fatti e sessantuno subiti. I felsinei, dopo il netto successo casalingo per 3-0 contro la Salernitana, sono brillantemente quarti a quota 54, a tre lunghezze dalla Juventus terza. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, nove pareggiate e cinque perse, quarantacinque reti realizzate e venticinque incassate. Nelle ultime cinque sfide il Frosinone ha collezionato due punti mentre il Bologna ne ha ottenuti dodici. All’andata, lo scorso 22 ottobre, finì 2-1 per il Bologna.

Cronaca con tabellino in tempo reale

I convocati del Frosinone

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati

Difensori: Bonifazi, Lirola, Lusuardi, Marchizza, Okoli, Romagnoli, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Garritano, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier

Attaccanti: Baez, Cheddira, Cuni, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernardze, Seck, Soulé

I convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Juan Luca Sacchi, appartenente alla sezione A.I.A. di Macerata. Sacchi sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Domenico Palermo e Paolo Laudato, in rappresentanza dell’A.I.A. di Bari e dell’A.I.A. di Taranto. Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. La direzione della video assistenza è stata assegnata all’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, con la collaborazione dell’arbitro Vmo Marco Serra della sezione di Torino.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL FROSINONE – Assenti per infortunio Oyono, Gelli e Kajo. Di Francesco dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Cerofolini in porta e con una difesa a quattro formata da Bonifazi, Romagnoli e Okolj. In mezzo al campo Mazzitelli e Barrenechea mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zortea e Valeri. Unica punta Cheddira, supportata dai trequartisti Soulé e Reinier.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Out Soumaoro e Beukema. Thiago Motta dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Lucumì e Calafiori e ai lati da Posch e Kristiansen. In medianaFreuler e Aebischer. Sulla trequarti Orsolini, Ferguson e Saelemaekers, a sostegno dell’unica punta Zirkzee.

Le probabili formazioni di Frosinone – Bologna

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Reinier; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: