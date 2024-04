Chiude il programma Juventus-Fiorentina, trasferta del Napoli, lunch match Frosinone-Bologna. In Inghilterra fari su United-Liverpool. Successo di Estudiantes, Defensa y Justicia e Belgrano nella Copa de la Liga Profesional

Il programma di domenica 7 aprile si è aperto nella notte con ben cinque incontri del calcio argentino. Si sono giocati quattro incontri per la 13esima giornata de la Copa de la Liga Profesional. Roboante 5-0 dell’Estudiantes sul Central Cordoba: nel primo tempo in gol Palacios e Carrillo, nella ripresa anche Cetre e Correa oltre a Palacios, autore di una doppietta. Colpo esterno per 2-0 del Defensa y Justicia sul San Lorenzo: nella ripresa le reti di Cannavo e Fernandez su rigore. Pareggiano 1-1 Talleres Cordoba e Ind. Rivadavia, botta e risposta tra Castro e Bou nel primo tempo. Succede tutto nella prima mezz’ora in Union Santa Fe-Belgrano con gli ospiti a segno con Jara al 3′ e al 24′ su rigore, accorcia al 27′ Pitton.

In Bolivia successo per 2-1 dell’Universitario de Vinto su Always Ready mentre in Cile finisce 2-0 per l’Everton sull’A. Italiano. In Colombia vige il fattore campo con il 2-1 del Bucaramanga sul Deportivo Cali e il 4-1 dell’America de Cali su Junior. In Costa Rica vincono in casa l’AD Santos 3-0 sulla Liberia e il San Carlos 3-1 sullo Zeledon mentre pareggiano senza reti Cartagines e Alajuelense e 3-3 tra Herediano e Grecia. In Ecuador poker casalingo del Barcellona SC sul Deportivo Cuenca e in Paraguay colpo esterno per 3-1 del Cerro Porteno sullo Sportivo Trinidense e 2-1 della Libertad sul Guarani. In Venezuela vittoria esterna della Portuguesa su La Guaira 2-0 mentre nella MLS in USA troviamo le vittorie in trasferta per New York Red Bulls sul Cincinnati 2-1 e il Philadelphia Union con lo stesso punteggio sul Nashville.

Nella Liga MX colpo esterno per il Queretaro sul Leon 2-0 così come del Pachuca sul Tigres per 3-0. A domicilio bene il Guadalajara sul Puebla 3-2 e il Cruz Azul sul Monterrey 2-1 mentre pareggiano 1-1 Santos Laguna e Club America. Nella K League 1 il Gangwon passa 3-2 in casa del Jeonbuk e senza reti tra Daegu e Seolu. Nella J1 League vittoria esterna per C-Osaka, Yokohama, Iwata e Machida. Nella A-League 3-1 casalingo del Newcastle Jets sul Sydney: al 19′ del primo tempo Taylor sblocca il risultato, raddoppio di Piscopo al 28′ quindi ospiti in dieci per il rosso di Mak accorciano prima dell’intervallo con Fabio Gomes ma al 15′ della ripresa Stametelopoulos chiude i giochi.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. In Italia per la Serie A si apre con il lunch match Frosinone-Bologna, alle 15 trasferta del Napoli a Monza quindi Cagliari-Atalanta e Verona-Genoa alle 18 e big match Juventus-Fiorentina alle 20.45. In Premier League fari puntati su Manchester United-Liverpool della 16.30 mentre in Ligue 1 si parte alle ore 13 con Brest-Metz.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Dreams - Stade Malien 18:00

Zamalek - Future FC 22:00

USM Alger - Rivers United 23:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi - Din. Tirana 15:00

Teuta - Laci 18:00

Partizani - Vllaznia 20:00



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha - Al Fateh 21:00

Al Feiha - Al Akhdoud 21:00

Al-Raed - Al Hazem 21:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes - Central Cordoba 5-0 (Finale)

San Lorenzo - Defensa y Justicia 0-2 (Finale)

Talleres Cordoba - Ind. Rivadavia 1-1 (Finale)

Union Santa Fe - Belgrano 1-2 (Finale)

Atl. Tucuman - Gimnasia L.P. 21:00

Barracas Central - Instituto 21:00

Racing Club - Lanus 23:30



AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets - Sydney FC 3-1 (Finale)

Perth Glory - Adelaide United 2-4 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt - Hartberg 0-0 (*)

Sturm Graz - LASK 0-0 (*)

Salzburg - SK Rapid 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Westerlo - Gent 19:15



BELGIO JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Eupen - Kortrijk 16:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Royale Union SG - Cercle Brugge 1-2 (*)

Club Brugge - Anderlecht 18:30



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr - Isloch 2-0 (*)

Neman - Zhodino 15:00

Din. Minsk - Naftan 17:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

Universitario de Vinto - Always Ready 2-1 (Finale)

GV San Jose - Bolivar 22:00

Oriente Petrolero - Wilstermann 22:00



BULGARIA PARVA LIGA

Levski - CSKA Sofia 0-0 (Intervallo)

Botev Plovdiv - CSKA 1948 Sofia 16:45

Pirin Blagoevgrad - Ludogorets 19:15



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton - A. Italiano 2-0 (Finale)

U. Calera - O'Higgins 21:00

Coquimbo - Cobreloa 23:30



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Bucaramanga - Dep. Cali 2-1 (Finale)

America De Cali - Junior 4-1 (Finale)

Patriotas - Alianza 23:00



CROAZIA HNL

Din. Zagabria - Istra 1961 17:00

Rijeka - Hajduk Split 19:30



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Hvidovre IF - Randers 0-2 (*)

Vejle - Viborg 0-0 (*)



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Nordsjaelland - FC Copenhagen 16:00

Aarhus - Midtjylland 18:00



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Barcellona SC - Dep. Cuenca 4-0 (Finale)

Ind. del Valle - Libertad 20:00

Delfin - U. Catolica 22:30



FRANCIA LIGUE 1

Brest - Metz 4-3 (*)

Montpellier - Lorient 15:00

Reims - Nizza 15:00

Tolosa - Strasburgo 15:00

Monaco - Rennes 17:05

Nantes - Lione 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf - Braunschweig 1-0 (*)

Hannover - Schalke 0-1 (*)

Osnabruck - Furth 2-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Hoffenheim - Augusta 15:30

Wolfsburg - Monchengladbach 17:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Verdy - Kashiwa 1-1 (Finale)

Albirex Niigata - C-Osaka 0-1 (Finale)

Hiroshima - Shonan 2-0 (Finale)

Kobe - Yokohama M. 1-2 (Finale)

Kyoto - Iwata 0-3 (Finale)

Kawasaki - Machida 0-1 (Finale)

Nagoya - Avispa Fukuoka 0-0 (Finale)

Urawa - Sagan Tosu 3-0 (Finale)

Tokyo - Kashima 2-0 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lamia - Olympiakos 16:00

Aris - Panathinaikos 18:30

AEK - PAOK 19:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Comunicaciones - Deportivo Mixco 0-1 (Finale)

Xelaju - Municipal 0-2 (Finale)



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

UPNFM - Olancho 0-1 (Finale)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester Utd - Liverpool 16:30

Sheffield Utd - Chelsea 18:30

Tottenham - Nottingham 19:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Maccabi Bnei Raina - H. Beer Sheva 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 - Lazio U19 0-1 (Finale)

Atalanta U19 - Genoa U19 1-0 (*)

Roma U19 - Empoli U19 3-0 (*)



ITALIA SERIE A

Frosinone - Bologna 0-0 (Finale)

Monza - Napoli 15:00

Cagliari - Atalanta 18:00

Verona - Genoa 18:00

Juventus - Fiorentina 20:45



ITALIA SERIE B

Ascoli - Venezia 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

L.R. Vicenza - Novara 18:30

Lumezzane - Padova 18:30

Pergolettese - Arzignano 18:30

Atalanta U23 - Pro Patria 20:45

Triestina - Virtus Verona 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Perugia - Olbia 1-0 (*)

Pontedera - Ancona 1-0 (*)

Torres - Fermana 1-2 (*)

Juventus U23 - Cesena 16:15

Recanatese - Carrarese 16:15

Spal - Gubbio 18:30

Rimini - Vis Pesaro 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Monterosi Tuscia 1-0 (*)

Virtus Francavilla - Catania 18:30

Crotone - Brindisi 20:45

Picerno - Audace Cerignola 20:45

Turris - Avellino 20:45



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Bra - Borgosesia 15:00

Chisola - Ticino 15:00

Derthona FbC - Citta di Varese 15:00

Gozzano - Albenga 15:00

Lavagnese - Vado 15:00

Pinerolo - Fezzanese 15:00

Sanremese - Alba 15:00

Vogherese - Asti 15:00

PDHA - Ligorna 15:30

Chieri - Alcione Milano 16:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Brusaporto - Piacenza 15:00

Castellanzese - Ponte San Pietro 15:00

Ciserano-Bergamo - Club Milano 15:00

Clivense - Caravaggio 15:00

Folgore Caratese - Desenzano 15:00

Real Calepina - Legnano 15:00

Tritium - Arconatese 15:00

USD Casatese - Pro Palazzolo 15:00

Varesina - Caldiero Terme 15:00

Villa Valle - Crema 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Breno - Luparense 15:00

Castegnato - Bolzano 15:00

Cjarlins Muzane - Dolomiti Bellunesi 15:00

Este - Mori 15:00

Mestre - Campodarsego 15:00

Montecchio Maggiore - Chions 15:00

Portogruaro - Adriese 15:00

Treviso - Montebelluna 15:00

Union Clodiense - Bassano 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

AC Carpi - SCD Progresso 15:00

Aglianese Calcio - Sammaurese 15:00

Corticella - Imolese 15:00

Fanfulla - Pistoiese 15:00

Lentigione - San Donnino 15:00

Ravenna - Forlì 15:00

Sangiuliano City - Mezzolara 15:00

Sant'Angelo - Prato 15:00

Victor San Marino - Certaldo 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ghivizzano Borgo - Tau 15:00

Livorno - Montevarchi 15:00

Mobilieri Ponsacco - Seravezza Pozzi 15:00

Pianese - Grosseto 15:00

Poggibonsi - Follonica Gavorrano 15:00

Real Forte Querceta - Vivi Altotevere 15:00

San Donato - Orvietana 15:00

Sangiovannese - Figline 15:00

Trestina - SC Cenaia 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Vastogirardi 15:00

Campobasso - United Riccione 15:00

Chieti - Termoli 15:00

L'Aquila - Sambenedettese 15:00

Matese - S. N. Notaresco 15:00

Real Monterotondo - Sora 15:00

Roma City - Avezzano 15:00

Tivoli Calcio - AJ Fano 15:00

Vigor Senigallia - Fossombrone 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Sarrabus Ogliastra - Cavese 0-0 (*)

Budoni - Cynthialbalonga 15:00

Flaminia - San Marzano 15:00

Gladiator - Romana 15:00

Nocerina - Cassino 15:00

Nuova Florida - Boreale 15:00

Ostia Mare - Anzio Calcio 1924 15:00

Trastevere Calcio - Latte Dolce 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Citta di Fasano 15:00

Angri - Santa Maria Cilento 15:00

Martina Calcio - Paganese 15:00

Palmese 1914 - Manfredonia 15:00

Rotonda - Gelbison 15:00

Altamura - Barletta 15:30

Casarano - Gallipoli 16:00

Fidelis Andria - Bitonto 16:00

Gravina - Matera 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Canicatti - Igea Virtus 15:00

Castrovillari - San Luca 15:00

Real Casalnuovo - Reggio Calabria 15:00

S. Agata - Licata 15:00

Akragas - AS Acireale 15:30

USD Ragusa - Portici 1906 15:30

Trapani - Siracusa 20:30



LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils - RFS 0-1 (*)



LITUANIA A LYGA

Transinvest - Suduva 0-2 (Finale)

Zalgiris - Siauliai FA 1-0 (*)

Kauno Zalgiris - FK Panevezys 17:25



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Leon - Queretaro 0-2 (Finale)

Tigres - Pachuca 0-3 (Finale)

Guadalajara - Puebla 3-2 (Finale)

Cruz Azul - Monterrey 2-1 (Finale)

Santos Laguna - Club America 1-1 (Finale)

Toluca - Atlas 20:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Isole Marianne Settentrionali - Guam 2-1 (Finale)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Managua FC - Sport Sebaco 1-1 (Finale)

Ocotal - Esteli 1-0 (Finale)

Masachapa - UNAN-Managua 2-1 (Finale)

Jalapa - Ferretti 23:00

Matagalpa - Diriangen 23:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Kristiansund - KFUM Oslo 0-0 (*)

HamKam - Molde 17:00

Haugesund - Lilleström 17:00

Sarpsborg 08 - Odd 17:00

Strömsgodset - Rosenborg 17:00

Brann - Fredrikstad 19:15



OLANDA EREDIVISIE

Vitesse - Nijmegen 0-3 (Finale)

Feyenoord - Ajax 0-0 (*)

G.A. Eagles - Almere City 1-0 (*)

FC Volendam - Waalwijk 16:45

Heerenveen - Utrecht 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Sportivo Trinidense - Cerro Porteno 1-3 (Finale)

Libertad - Guarani 2-1 (Finale)

Sol De America - Olimpia Asuncion 23:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

Carlos Mannucci - A. Lima 0-4 (Finale)

Cienciano - Cajamarca 1-1 (Finale)

ADT Tarma - Deportivo Garcilaso 20:00

Sporting Cristal - Huancayo 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Widzew Lodz - Piast 1-0 (Finale)

Lech - Pogon Szczecin 15:00

Legia - Jagiellonia 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves - Portimonense 16:30

Moreirense - Estrela 19:00

FC Porto - Guimaraes 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec - Ostrava 15:00

Pardubice - Ceske Budejovice 15:00

Teplice - Hradec Kralove 15:00

Sparta Praga - Mlada Boleslav 18:00



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Hermannstadt - U. Cluj 1-0 (*)



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FCSB - Univ. Craiova 19:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

CSKA Mosca - F. Voronezh 3-0 (*)

Akhmat Grozny - Lok. Mosca 15:30

Zenit - Baltika 15:30

Din. Mosca - Sp. Mosca 18:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo - Virtus 15:00

La Fiorita - Tre Penne 15:00

Libertas - Tre Fiori 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Rangers - Celtic 1-2 (*)



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Sp. Subotica 0-0 (*)

Radnik - Stella Rossa 16:00

Radnicki Nis - Vozdovac 16:30

Partizan - Novi Pazar 20:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Domzale 15:00



SPAGNA LALIGA2

Huesca - Leganes 0-0 (*)

Mirandes - Gijon 16:15

Villarreal B - Burgos CF 16:15

Espanyol - Albacete 18:30

Tenerife - Eibar 18:30

Cartagena - Valladolid 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu - Seoul 0-0 (Finale)

Jeonbuk - Gangwon 2-3 (Finale)

Daejeon - Pohang 1-2 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Halmstad - Göteborg 1-0 (*)

Malmo FF - Hammarby 1-0 (*)

Västerås SK - Elfsborg 16:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern - Lausanne 0-0 (*)

St. Gallen - Young Boys 16:30

Yverdon - Grasshoppers 16:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odessa - Oleksandriya 3-2 (Finale)

Kolos Kovalivka - Metalist 1925 0-0 (*)

Shakhtar - Rukh Lviv 17:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro CA - Rampla Juniors 15:00

Fenix - Liverpool M. 20:00

Maldonado - Penarol 23:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

La Guaira - Portuguesa 0-2 (Finale)

Metropolitanos - Caracas 22:00