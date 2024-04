Monza – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Napoli di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentunesima giornata di Serie A

MONZA – Domenica 7 aprile, all’U-Power Stadium di Monza, alle ore 15, avrà inizio Monza – Napoli, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

I brianzoli, dopo l’1-0 rimediato sul campo del Torino, sono undicesimi a quota 44. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, die pareggiate e dieci perse, trentadue gol fatti e trentasette subiti. Dalla Brianza passano le speranze dei partenopei di ottenere un posto in Europa per la prossima stagione. Dopo lo 0-3 contro l’Atalanta, sono ottavi, a quota 45, a -5 dalla sesta. Il loro percorso racconta di dodici partite vinte, nove pareggiate e altrettante perse, quarantaquattro reti realizzate e trentasei incassate. Nelle ultime cinque sfide il Monza ha collezionato nove punti mentre il Monza ne ha portati a casa cinque. La gara di andata, lo scorso 29 dicembre, finì a reti bianche.

Cronaca con tabellino in tempo reale

I convocati del Monza

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marì, A. Carboni, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, V. Carboni, Colpani, Bondo, Berretta, Ciurria.

Attaccanti: Colombo, Djuric, Zerbin, Maldini, Colpani, Mota Carvalho.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma. A coadiuvarlo, gli assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Quarto ufficiale Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn). Al VAR ci sarà Rosario Abisso di Palermo; AVAR Valerio Marini di Roma 1.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MONZA – Assenti per infortunio Caprari, Vignato e Pezzella; squalificati Gomez ePessina. Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Marì e Izzo e sulle fasce da Birindelli e Amedeo Carboni. In mediana Gagliardini e Bondo. Unica punta Djuric, supportata dai trequartisti Colpani, Maldini e Mota Carvalho.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Out Ngonge, recuperato Kvaratskhelia. Calzona dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Meret in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Rrhamani e Juan Jesus e sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Traoré. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Raspadori.

Le probabili formazioni di Torino – Monza

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Calzona

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: