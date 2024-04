Chieti – Termoli 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Chieti – Termoli di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie D – Girone F

CHIETI – Domenica 7 aprile 2024 , alle ore 15:00 scendono in campo Chieti – Termoli per la giornata 30 del campionato Serie D – Girone F . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l’ultima volta giocata 26 novembre 2023 é finita in parità con 0-0 . Appuntamento allo stadio Guida Angelini dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Matteo Laganaro della sezione di Genova . Sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Caminati di Forlì e Nicolo’ Selleri di Bologna .

La Chieti , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte; ha segnato 7 e ha subito 7 . Dopo il passo falso nella gara d’esordio con il Fano per la panchina di Luiso un buon momento con tre successi consecutivi che hanno alimentato le speranze di lottare per un posto nei playoff . Sofferta l’ultima trasferta a San Benedetto dove la squadra si è vista rimontare il gol di vantaggio . Il bilancio della Termoli é invece di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 5 reti fatte e 3 subite. A caccia di punti salvezza il club molisano che arriva dai successi con Notaresco e United Riccione che hanno consentito di portare a 3 il margine di vantaggio dalla zona playout .

Tabellino minuto per minuto

Reti: al 9' pt Mercuri L. (Chieti) .



Espulsioni: al 45'+2 pt Hutsol M. (Termoli).

Le formazioni ufficiali di Chieti – Termoli

CHIETI: Antignani, Cucciniello, Conson, Forgione, Castellano, Vesi, Gaye, Mercuri, Tortora, Fall, Salvatore. A disposizione: Serra, Marino, Ardemagni, Gatto, Mancini, Laziz, Caterino, Sueva, Di Sabatino. Allenatore: Luiso

TERMOLI: Lombardo, Caiazza, Sicignano, Hutsol, Barchi, Colarelli, Scoppa, Thiaw, Hernandez, Burzio, Barchi. A disposizione: Maresca, Allegretti Garzia, Corcione, Izquierdo, Rinella, Gabrielli, Esposito, Ousfar. Allenatore: Carnevale

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Chieti – Termoli , valida per la giornata 30 del campionato Serie D – Girone F , sarà visibile in diretta tv su . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 15:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.