Hellas Verona – Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Genoa di Domenica 7 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31ma giornata di Serie A

VERONA – Domenica 7 aprile, alle ore 18, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, Hellas Verona e Genoa scenderanno in campo per la trentunesima giornata di Serie A 2023-2024.

Indice

Gli scaligeri, dopo l’1-1 rimediato sul campo del Cagliari, sono quindicesimi a quota 27. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, nove pareggiate e quindici perse, ventisette reti realizzate e quaranta incassate. I rossoblù, dopo il pari casalingo per 1-1 contro il Frosinone, sono sono dodicesimi con 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e altrettanti sconfitte, trentadue gol fatti e trentasette subiti. Nelle ultime cinque sfide il Verona ha collezionato sette punti mentre il Milan ne ha ottenuti cinque. All’andata, lo scorso 10 novembre, la squadra di Gilardino si impose grazie al gol di Dragusin.

Cronaca con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VERONA – GENOA]

RISULTATI IN DIRETTA: VERONA - GENOA Domenica 7 aprile dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 19 la cronaca in diretta della partita.

I convocati del Verona

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli

Difensori: Centonze, Vinagre, Dawidowicz, Cabal, Tchatchoua, Coppola,

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Mitrovic, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho

Attaccanti: Tavsan, Henry, Swiderski, Noslin, Cisse, Bonazzoli

L’arbitro

La direzione è stata affidata all’arbitro Gianluca Manganiello, appartenente alla sezione A.I.A. di Pinerolo. Manganiello sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Alessio Berti e Marco Scatragli, in rappresentanza dell’A.I.A. di Prato e dell’A.I.A. di Arezzo. Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Marco Monaldi della sezione di Macerata. La direzione della video assistenza è stata assegnata all’arbitro Vmo Daniele Paterna della sezione di Teramo, con la collaborazione dell’arbitro Vmo Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Presentazione del match

COME HELLAS VERONA – Assenti per infortunio Cruz, Berardi, Tavsan, Belahyane; squalificato Magnani. Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Montipò in porta e con una difesa a quattro formata da Tchatchoua, Coppola, Cabal e Duda. In mediana Serdar e Suslov. Unica punta Noslin, supportata dai trequartisti Folorunsho e Lazovic.

COME ARRIVA IL GENOA – Indisponibili Matturro, Martin, Cittadini, Vitinha, Malinovskyi, Ekuban, Retegui; quest’ultimo, peraltro, assente per squalifica.Gilardino dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Martinez in porta e una difesa a tre formata da De Winter, Bani e Vasquez. In cabina di regia Badelj con Messias e Frendrup mentre Sabelli e Spence dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Gudmundsson e Vitinha.

Le probabili formazioni di Verona – Genoa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Vitinha. Allenatore: Gilardino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: