Atletico Madrid-Arsenal 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atletico Madrid-Arsenal di mercoledì 29 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Champions League

MADRID – Mercoledì 29 aprile alle ore 21 si disputerà Atletico Madrid-Arsenal, partita valida per la semifinale della Champions League. L’incontro si giocherà al Metropolitano Stadium e sarà diretto dall’olandese Makkelie. Le quote vedono leggermente favoriti i Gunners, la cui vittoria si trova a 2,55 il pareggio a 3,10 mentre il successo dei Colchoneros è quotato 3.

Cronaca del match

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATLETICO MADRID-ARSENAL]

1° TEMPO

Al 6′ su cross di Madueke verso il secondo palo non ci arriva Hincapié probabilmente ingannato da un mancato intervento di Martinelli, palla a lato. Al 14′ primo squillo di Alvares con il mancino a giro ma Raya si oppone molto bene in tuffo.

Tabellino in tempo reale

ATL. MADRID: Oblak J., Llorente M., Pubill M., Hancko D., Ruggeri M., Simeone G., Koke, Cardoso J., Lookman A., Griezmann A., Alvarez J.. A disposizione: Almada T., Baena A., Bonar J., Diaz J., Esquivel S., Lenglet C., Le Normand R., Mendoza R., Molina N., Musso J., Sorloth A., Vargas O. Allenatore: Simeone D..



ARSENAL: Raya D., White B., Saliba W., Gabriel, Hincapie P., Odegaard M., Zubimendi M., Rice D., Madueke N., Gyökeres V., Martinelli G.. A disposizione: Arrizabalaga K., Calafiori R., Dowman M., Eze E., Gabriel Jesus, Lewis-Skelly M., Mosquera C., Norgaard C., Saka B., Salmon M., Setford T., Trossard L. Allenatore: Arteta M..



Reti:

Oblak J., Llorente M., Pubill M., Hancko D., Ruggeri M., Simeone G., Koke, Cardoso J., Lookman A., Griezmann A., Alvarez J..Almada T., Baena A., Bonar J., Diaz J., Esquivel S., Lenglet C., Le Normand R., Mendoza R., Molina N., Musso J., Sorloth A., Vargas O.Simeone D..Raya D., White B., Saliba W., Gabriel, Hincapie P., Odegaard M., Zubimendi M., Rice D., Madueke N., Gyökeres V., Martinelli G..Arrizabalaga K., Calafiori R., Dowman M., Eze E., Gabriel Jesus, Lewis-Skelly M., Mosquera C., Norgaard C., Saka B., Salmon M., Setford T., Trossard L.Arteta M..

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Arsenal

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorene, Publill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. A disposizione: Musso, Esquivel, Mendoza, Sorloth, Alex Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Bonar, Julio Diaz. Allenatore: Simeone

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. A disposizione: Arrozabalaga, Setford, Mosquera, Saka, Jesus, Eze, Nordgaard, Trossard, Calafiori, Lewie-Skelly, Dowman, Salmon. Allenatore: Arteta

La presentazione del match

La vittoria contro l’Athletic Bilbao è servita all’Atletico Madrid per interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive, compresa quella in finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad. In campionato, i Colchoneros si trovano al quarto posto in classifica con 60 punti, cinque in meno del terzo posto occupato dal Villarreal. Per arrivare a giocarsi la semifinale, la formazione allenata da Simeone ha avuto la meglio del Club Brugge nel playoff, del Tottenham negli ottavi e infine del Barcellona nei quarti.

Grazie al successo contro il Newcastle, l’Arsenal ha prontamente rialzato la testa dopo due sconfitte consecutive in campionato e il pareggio nel ritorno contro lo Sporting Lisbona. I Gunners, in campionato, sono momentaneamente primi in classifica con 73 punti, tre in più del Manchester City che però ha una partita in meno. La squadra guidata da Arteta ha chiuso al primo posto la fase facendo bottino pieno con 24 punti per poi eliminare il Leverkusen negli ottavi e lo Sporting Lisbona nei quarti.

Non ci sono precedenti in casa Atletico Madrid in Champions League.

QUI ATLETICO MADRID – Pochi dubbi per Simeone che dovrebbe mandare in campo Oblak in porta, difesa a quattro formata da Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri, a centrocampo sulle fasce a destra Simeone, a sinistra Lookman, interni Llorente e Koke, in attacco il tandem Griezmann-Alvarez. Indisponibile Barrios, in dubbio Gimenez.

QUI ARSENAL – Arteta dovrebbe mandare in campo il suo undici tipo che vede Raya tra i pali, in difesa White, Saliba, Gabriel e Hincapie, in mezzo al campo il terzetto composto da Odegaard, Zubimendi e Rice, in attacco Madueke e Martinelli ai lati di Gyokeres. Fuori per infortunio il solo Merino mentre sono in dubbio Calafiori, Havertz e Timber.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Allenatore: Arteta

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Prime.